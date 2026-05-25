TalenPro abre su última etapa de inscripciones y apuesta otra vez por el talento juvenil con enfoque social

Con diez años de trayectoria, TalenPro también ha impulsado lo que llaman la “Generación Talenpro”, una red de jóvenes que continúan vinculados a proyectos sociales y culturales incluso después de finalizar su participación en el programa.

Ciudad de panamá/A pocas semanas de cerrar el proceso de inscripciones, el proyecto TalenPro entra en una de sus fases más activas: la búsqueda de jóvenes talentos de todo el país que quieran abrirse espacio en disciplinas como el canto, la composición, el baile y la creación de contenido audiovisual.

Durante una entrevista en Noticias AM, Ilka Ender destacó que todavía hay oportunidad para que estudiantes entre quinto y sexto año participen en la plataforma creada hace una década por Erika Ender, una iniciativa que, según explicó, busca ir más allá del entretenimiento.

“Utilizamos el arte como vehículo para hacer el bien”, comentó Ender al referirse a un proyecto que en estos diez años ha mezclado la promoción del talento juvenil con programas de impacto comunitario.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que disfrutan cantar, escribir canciones, bailar o producir videos desde sus teléfonos celulares. El proceso de inscripción se realiza de forma digital y los participantes pueden enviar sus audiciones desde casa o desde sus escuelas a través del sitio oficial de Talenpro Panamá.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de junio.

Más allá de la competencia artística, la organización asegura que el programa mantiene un componente social que este año gira en torno a temas como nutrición, restauración de comedores escolares, creación de huertos y educación ambiental.

Ender insistió en que la iniciativa busca impulsar a jóvenes que muchas veces no encuentran espacios para mostrar sus capacidades. “Uno tiene que atreverse en la vida”, expresó durante la conversación, animando a los estudiantes a perder el miedo y confiar en su talento.

Aunque los participantes representan posteriormente a sus centros educativos dentro del programa, la inscripción se hace de manera individual, enfocada en las habilidades artísticas de cada aspirante.

Con diez años de trayectoria, Talenpro también ha impulsado lo que llaman la “Generación Talenpro”, una red de jóvenes que continúan vinculados a proyectos sociales y culturales incluso después de finalizar su participación en el programa.