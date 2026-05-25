¡Le puede salir caro! Incrementan llamadas falsas al 104; multas podrían alcanzar los $10 mil

Lorenzo Bowen, miembro del Centro Nacional de Operaciones, explicó que el sistema ha recibido unas 400,229 llamadas desde inicios de 2026, cifra que refleja la alta demanda de los servicios de emergencia y seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El uso indebido de la línea de emergencias 104 continúa siendo una preocupación para las autoridades de seguridad, luego de que el Centro Nacional de Operaciones informara que más de 73 mil llamadas recibidas en lo que va del año han sido catalogadas como maliciosas u ociosas.

Lorenzo Bowen, miembro del Centro Nacional de Operaciones, explicó que el sistema ha recibido unas 400,229 llamadas desde inicios de 2026, cifra que refleja la alta demanda de los servicios de emergencia y seguridad.

“Es decir, que cada una de estas llamadas impide que un recurso sea direccionado hacia una situación real de emergencia y de seguridad”, advirtió Bowen, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable las líneas de emergencia. La campaña, denominada “El 104 no es un juego, está para ayudarte”, busca crear conciencia sobre las consecuencias de realizar reportes falsos, ya que estos pueden retrasar la atención de accidentes, delitos o emergencias médicas.

Según explicó el funcionario, las sanciones por llamadas maliciosas están contempladas en la Ley 120 y pueden ir desde multas de 100 hasta 10 mil dólares. Sin embargo, señaló que el principal objetivo de la campaña es fomentar la educación y la responsabilidad ciudadana, especialmente entre menores de edad.

Bowen indicó que los operadores del Centro Nacional de Operaciones deben aplicar protocolos específicos para verificar la autenticidad de cada reporte antes de movilizar unidades policiales, ambulancias u otros recursos. El funcionario advirtió que una ambulancia movilizada por una falsa alarma puede impedir la atención de un caso real y poner en riesgo vidas humanas.

Además del manejo de llamadas de emergencia, el Centro Nacional de Operaciones mantiene un sistema de videovigilancia activo en provincias como Chiriquí, Colón, Panamá y Panamá Oeste, donde las cámaras permiten monitorear incidentes en tiempo real durante las 24 horas del día.

Las autoridades destacaron que este sistema ha contribuido a detectar accidentes de tránsito, movimientos sospechosos, hurtos, robos y otros hechos delictivos, además de facilitar la ubicación de menores extraviados y la atención de situaciones de riesgo. Bowen señaló que, aunque no todas las intervenciones policiales pueden hacerse públicas, los operadores mantienen vigilancia permanente para alertar y coordinar la respuesta de los distintos estamentos de seguridad.

El Centro Nacional de Operaciones también informó que recibe llamadas de orientación tanto de nacionales como de extranjeros, y reiteró que toda la información suministrada por los ciudadanos se maneja bajo estricta confidencialidad.