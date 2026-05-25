Ciudad de Panamá/El arte como herramienta de transformación. Esa es la esencia de TalenPro: Talento con Propósito, el proyecto que cumple una década impactando la vida de jóvenes panameños y que actualmente tiene abiertas sus inscripciones hasta el 6 de junio. Ilka Ender, creadora y diseñadora de la iniciativa, explica que esta convocatoria está dirigida a estudiantes de quinto y sexto año de escuela que tengan pasión por cantar, componer, bailar o crear contenido audiovisual con su celular.