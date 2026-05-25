Mundial 2026| México le abre las puertas a la Selección de Irán para que establezca su campo base

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México/México aceptó que Irán establezca su campamento base en el país ante la negativa de Estados Unidos a que pernocten en su territorio durante el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.

El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos.

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"Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar", explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. "Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México?' Dijimos sí, sin problema'".

Tijuana, en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, es la ciudad mexicana elegida por el once iraní para tener su base y desplazarse a Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico.

La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.

Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.