La mercancía fue ubicada en una empresa de encomiendas en David, cuando presuntamente iba a ser trasladada hacia la ciudad de Panamá y la provincia de Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera de Panamá decomisaron más de 230 suéteres falsificados de la selección de Panamá alusivos a la Copa Mundial de Fútbol 2026, durante un operativo realizado en la provincia de Chiriquí.