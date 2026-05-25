Incautan cientos de suéteres falsificados de la selección rumbo al Mundial 2026; serían distribuidos en Panamá y Colón

La mercancía fue ubicada en una empresa de encomiendas en David, cuando presuntamente iba a ser trasladada hacia la ciudad de Panamá y la provincia de Colón.

Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera de Panamá decomisaron más de 230 suéteres falsificados de la selección de Panamá alusivos al Mundial de Fútbol 2026, durante un operativo realizado en la provincia de Chiriquí.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera de Panamá decomisaron más de 230 suéteres falsificados de la selección de Panamá alusivos a la Copa Mundial de Fútbol 2026, durante un operativo realizado en la provincia de Chiriquí.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)
Si te lo perdiste
Lo último
stats