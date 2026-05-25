Incautan cientos de suéteres falsificados de la selección de Panamá; serían distribuidos en la capital y Colón

La mercancía fue ubicada en una empresa de encomiendas en David, cuando presuntamente iba a ser trasladada hacia la ciudad de Panamá y la provincia de Colón.

David, Chiriquí/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera de Panamá decomisaron más de 230 suéteres falsificados de la selección de Panamá alusivos a la Copa Mundial de Fútbol 2026, durante un operativo realizado en la provincia de Chiriquí.

La mercancía fue ubicada en una empresa de encomiendas en David, cuando presuntamente iba a ser trasladada hacia la ciudad de Panamá y la provincia de Colón.

De acuerdo con las autoridades, los artículos provenían de Nicaragua y habían transitado por Costa Rica antes de ingresar al territorio panameño, en un aparente intento por evadir los controles aduaneros.

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El director de Aduanas, Abdiel Lezcano, explicó que este tipo de operaciones forman parte de una triangulación utilizada para mover mercancía falsificada a través de distintos países antes de llegar a su destino final.

Según detalló el funcionario, este representa el quinto decomiso de artículos promocionales relacionados con el Mundial de Fútbol realizado por agentes aduaneros en áreas fronterizas entre Panamá y Costa Rica, así como en agencias de encomiendas ubicadas en Chiriquí.

Durante otros operativos efectuados en la provincia, las autoridades también lograron decomisar cigarrillos adulterados y sin registro sanitario en sectores cercanos al antiguo Mercado Público de David. Asimismo, en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se retuvieron varios equinos que eran transportados con documentación irregular y que, según las investigaciones preliminares, pretendían ser llevados hacia Costa Rica.