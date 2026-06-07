Panamá pierde hasta 130 millones de galones de agua al día; Apede pide convertir el tema en prioridad nacional

Durante el Foro de Ambiente 2026, Río Indio se convirtió en el centro del debate como proyecto estratégico para garantizar el suministro de agua potable.

Panamá/Aunque Panamá es uno de los países con mayor disponibilidad de agua en la región, miles de personas continúan enfrentando dificultades para acceder al recurso, una situación que para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) responde más a problemas de gestión que a la falta de agua.

Durante el Foro de Ambiente 2026, la organización advirtió que la crisis hídrica del país está vinculada a la falta de gobernanza, planificación y ejecución efectiva, pese a que diariamente se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua por fugas y deficiencias en la infraestructura.

La crisis del agua en Panamá ya no responde a su disponibilidad, sino a la falta de gobernanza, planificación y ejecución efectiva”, planteó Giulia De Santics, presidenta de la Apede.

De acuerdo con la Apede, el tema ha dejado de ser exclusivamente ambiental para convertirse en un asunto de salud pública, competitividad, desarrollo económico y seguridad nacional.

En ese sentido, De Santics destacó además la importancia de impulsar proyectos estratégicos como Río Indio, iniciativa que busca garantizar el abastecimiento de agua potable para más de dos millones de personas y fortalecer la sostenibilidad operativa del canal de Panamá frente a los efectos del cambio climático.

No obstante, indicó que ninguna obra resolverá por sí sola los problemas del sector mientras persista la fragmentación institucional. Actualmente, múltiples entidades participan en la protección de cuencas, abastecimiento, saneamiento, monitoreo y regulación del recurso, lo que dificulta la coordinación y retrasa soluciones.

Ante este panorama, Apede considera necesario fortalecer la gobernanza del agua, mejorar la coordinación entre instituciones, modernizar los modelos de gestión y desarrollar una estrategia nacional de largo plazo.