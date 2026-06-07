Cámara de Comercio: Panamá debe convertir su liderazgo marítimo en más inversión y empleo

Barría aseguró que la presencia panameña en Posidonia 2026 dejó una imagen positiva del país, pero advirtió que el siguiente paso será convertir ese posicionamiento en resultados tangibles.

Panamá/La participación de Panamá en Posidonia 2026, una de las principales ferias marítimas del mundo celebrada en Grecia, dejó al país en una posición favorable para fortalecer su presencia en el comercio internacional. Sin embargo, para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el verdadero desafío comienza ahora: convertir esa visibilidad en oportunidades concretas para la economía nacional.

Así lo planteó el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, quien destacó que la exposición confirmó el papel estratégico de Panamá dentro de la industria marítima global.

La participación de Panamá en la exposición Posidonia 2026 confirmó que nuestro país tiene una posición estratégica en el comercio mundial, pero esa ventaja debe gestionarse, defenderse y proyectarse con visión de futuro”, señaló.

Barría sostuvo que la presencia del presidente José Raúl Mulino, ministros de Estado, autoridades de la Autoridad Marítima de Panamá y otros representantes gubernamentales envió un mensaje de respaldo al sector marítimo, considerado uno de los pilares de la economía panameña.

Según el dirigente empresarial, la participación panameña permitió proyectar al país ante actores clave de la industria naviera internacional y fortalecer la confianza en su registro de buques, su marina mercante y su plataforma logística.

Uno de los encuentros más relevantes fue el desayuno organizado con armadores griegos de alto nivel, durante el cual se resaltó la relación histórica entre ambos países. Grecia es el mayor armador del mundo, mientras que Panamá mantiene el principal registro de buques a nivel global.

La flota griega representa cerca del 6% del total de naves que llevan nuestra bandera. Esa confianza debe cuidarse, modernizarse y ampliarse”, afirmó mediante un comunicado.

Para la Cámara de Comercio, los retos que enfrenta actualmente la industria marítima mundial exigen que Panamá mantenga una participación activa en temas como la seguridad de las rutas marítimas, la digitalización, la transición hacia combustibles renovables, la estandarización de normas y la formación de la gente de mar.

En ese sentido, Barría consideró que el país debe fortalecer su posición como una jurisdicción marítima moderna y confiable, apoyada en la seguridad jurídica, la supervisión técnica, la digitalización de procesos y el liderazgo en materia de descarbonización.

Además, planteó que el futuro del sector pasa por una integración más estrecha entre el Canal de Panamá, los puertos, el registro marítimo, la logística, las zonas francas, la infraestructura y el desarrollo del bunkering verde.

Desde la perspectiva empresarial, el trabajo no concluye con la participación en eventos internacionales. “Como sector privado, nos corresponde dar seguimiento, abrir puertas, conectar empresas e impulsar encuentros entre empresarios”, expresó.

Barría aseguró que la presencia panameña en Posidonia dejó una imagen positiva del país, pero advirtió que el siguiente paso será convertir ese posicionamiento en resultados tangibles.