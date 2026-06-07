Fuga en La Joyita: recapturan a otros cinco evadidos; aún quedan 18 prófugos en las calles

La Policía Nacional recapturó a otros cinco privados de libertad que permanecían evadidos del Centro Penitenciario La Joyita. Los arrestos se efectuaron mediante operativos de vigilancia y control en dos sectores específicos del país.

En una primera intervención en el sector de La Bendición, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, los agentes ubicaron y aprehendieron a cuatro de los prófugos. De forma paralela, unidades de la Zona Policial Metro Oeste detuvieron al quinto evadido. Con estas capturas, la cifra oficial de personas que permanecen prófugas tras este hecho se redujo a 18.

El pasado 1 de junio, La Policía Nacional junto con el Ministerio de Gobierno tenían planeado una operación de redistribución de más de 80 privados de libertad que serían cambiados de pabellones, entre ellos se encontraban varios cabecillas de organizaciones criminales. La operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del penal. Sin embargo, la medida provocó disturbios y, en medio del desorden, 195 reos se fugaron. La situación terminó con el balance de dos privados de libertad muertos y varios heridos.

El suceso derivó en la apertura de múltiples carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN) con el fin de determinar las responsabilidades penales del caso.

A raíz de las investigaciones y los operativos de búsqueda coordinados por el Ministerio Público, las autoridades judiciales han procesado penalmente a los involucrados. Hasta la fecha, los tribunales de justicia han decretado 126 detenciones provisionales y han dictado 12 sentencias condenatorias contra los reclusos recapturados y personas externas implicadas en facilitar la huida.

Estatus legal de los recapturados y continuidad de los operativos

Los cinco ciudadanos aprehendidos en Las Garzas y Metro Oeste fueron remitidos ante las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes y la formulación de cargos por el delito de evasión. Según los parámetros de la legislación penal, las nuevas penas que se impongan por este escape se adicionarán a las condenas que los internos ya cumplían antes de la fuga.

La Policía Nacional informó que mantiene activos los operativos de control a nivel nacional para ubicar al resto de los evasores. Las autoridades judiciales reiteraron que las audiencias de control de garantías e investigaciones continuarán desarrollándose para procesar a los 18 reclusos que aún se encuentran pendientes de captura.