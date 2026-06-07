Reanudan búsqueda de desaparecido en Macho de Monte en Chiriquí

El operativo se desarrolla con la participación de 44 rescatistas especializados , quienes trabajan en una zona de difícil acceso utilizando equipos tecnológicos y técnicas de búsqueda acuática, rescate en altura y rastreo terrestre.

Chiriquí/Pese a las difíciles condiciones climáticas, este domingo, se reanudaron las labores de búsqueda de la persona desaparecida en el sector del Cañón Macho de Monte, en el corregimiento de Cuesta de Piedra, provincia de Chiriquí, por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y los organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.

El operativo se desarrolla con la participación de 44 rescatistas especializados, quienes trabajan en una zona de difícil acceso utilizando equipos tecnológicos y técnicas de búsqueda acuática, rescate en altura y rastreo terrestre, con el objetivo de ampliar la cobertura de las labores y aumentar las posibilidades de localizar a la persona desaparecida.

“Estamos empleando personal especializado y recursos técnicos para desarrollar una búsqueda segura y efectiva en una zona de alta complejidad”, señaló la coronel Nadia Samudio, comandante primer jefe de la Zona Regional de Bugaba del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Las labores se mantienen bajo estrictas medidas de seguridad debido a las condiciones climáticas que persisten en el área. De acuerdo con los reportes de los equipos desplegados, las lluvias continúan y los ríos mantienen niveles elevados y corrientes fuertes, lo que representa un desafío adicional para los rescatistas.

“Las condiciones del tiempo y el comportamiento de los afluentes nos obligan a mantener una evaluación constante de los riesgos para proteger a nuestros rescatistas”, explicó la coronel Samudio.

Para reforzar las tareas de rastreo, los organismos de emergencia han desplegado vehículos, equipos especializados y personal estratégico en distintos puntos del área afectada.

Las instituciones participantes indicaron que mantendrán las operaciones mientras las condiciones lo permitan, evaluando de forma permanente los riesgos asociados al terreno y al caudal de los afluentes.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada hasta agotar todas las estrategias de búsqueda previstas para esta emergencia”, aseguró la coronel Nadia Samudio.