Clima en Panamá: Este domingo lluvias intensas que mantienen riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias regiones

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y extremar las medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.

Panamá/Las lluvias continuarán afectando gran parte del territorio nacional durante las próximas horas, manteniendo el riesgo de deslizamientos de tierra, crecidas de ríos e inundaciones sectorizadas, especialmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Colón y varios sectores del Pacífico panameño. Así lo indica el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en la vertiente del Caribe prevalecerán los cielos nublados y las lluvias intermitentes de ligeras a moderadas durante gran parte del día. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse aguaceros de mayor intensidad acompañados de actividad eléctrica en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Guna Yala y la Costa Arriba de Colón.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en Bocas del Toro, Ngäbe Buglé y Colón debido al riesgo de deslizamientos, crecidas de ríos e inundaciones provocadas por la acumulación de lluvias.

En el Pacífico, las precipitaciones también continuarán afectando diversas regiones. Durante la mañana se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes sobre el área metropolitana, con posibilidades de inundaciones, crecidas de ríos y caída de árboles. Asimismo, se pronostican lluvias frecuentes en sectores de Veraguas, Herrera, Chiriquí, Darién y la comarca Emberá.

Para la tarde y la noche, el panorama seguirá marcado por lluvias y aguaceros de variada intensidad en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé y la península de Azuero, donde las condiciones del terreno aumentan la posibilidad de deslizamientos e inundaciones localizadas.

Las autoridades también advirtieron que los suelos permanecen saturados desde Panamá Oeste hasta Darién, una situación que incrementa la vulnerabilidad ante nuevos eventos de lluvia.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el litoral Pacífico se mantiene la recomendación de precaución debido al aviso vigente por mar de fondo, mientras que en el Caribe las condiciones se mantienen relativamente estables.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y extremar las medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.