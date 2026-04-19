Caja del Seguro Social: Fiscalía recupera más de $2.4 millones tras investigación por alteración de datos

La entidad recordó que se han presentado más de mil denuncias ante las autoridades competentes como parte de un esfuerzo por revisar, depurar y fortalecer los mecanismos internos de control.

Panamá/La recuperación de más de $2.4 millones marca un giro en la investigación por irregularidades en la Caja de Seguro Social (CSS), en un proceso que busca devolver recursos a los asegurados y esclarecer hechos relacionados con la alteración de su base de datos institucional.

La recuperación se dio a través de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, que anunció el resarcimiento de $2,424,192.52 monto vinculado a una investigación penal por afectaciones a los fondos de la institución.

Estas investigaciones estarían vinculadas a la alteración de la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE). Cabe señalar, que este año el director de la CSS, Dino Mon, presentó una denuncia por un presunto fraude millonario en el otorgamiento de pensiones, tras detectar irregularidades en al menos 52 casos, que representarían una afectación económica estimada en unos 10 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades, estos recursos corresponden a dinero recuperado tras detectar irregularidades que comprometían bienes pertenecientes a los asegurados, lo que representa un paso dentro del proceso de rendición de cuentas.

Desde la Caja de Seguro Social se valora el avance como una señal de resultados concretos en la lucha contra la corrupción. El director general, Dino Mon, destacó el alcance de estas acciones.

Estos primeros resultados tangibles reafirman que la lucha contra la corrupción no es un discurso, sino una acción firme y sostenida. Desde el inicio de nuestra gestión hemos impulsado una política de cero tolerancia, que ya empieza a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”, afirmó.

La entidad recordó que se han presentado más de mil denuncias ante las autoridades competentes como parte de un esfuerzo por revisar, depurar y fortalecer los mecanismos internos de control.

En ese contexto, la institución reiteró su respaldo al Ministerio Público para continuar con las investigaciones. “Reiteramos nuestro respaldo total, tanto personal como institucional, al Ministerio Público para que continúe adelantando las diligencias necesarias con la mayor agilidad posible. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para recuperar la confianza ciudadana”, añadió Mon.

La CSS indicó que seguirá fortaleciendo sus mecanismos de control interno y promoviendo una cultura organizacional basada en la integridad, en un escenario donde la recuperación de fondos se convierte en un elemento clave para restituir la confianza en la institución y garantizar el buen uso de los recursos públicos.