Funcionaria de la Caja de Seguro Social condenada a 48 meses de prisión por red de corrupción en el SIPE

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que una funcionaria de la Agencia de Los Pueblos fue condenada a 48 meses (4 años) de prisión y multada con B/.11,100.00 por su participación en una red de corrupción que operaba dentro de la institución.

La condena se dictó por los delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, luego de comprobarse la alteración de la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE).

La CSS explica en un comunicado que "esta manipulación permitía borrar deudas de empleadores y generar créditos a favor, afectando gravemente a los trabajadores, quienes no recibían el registro de sus cuotas obrero-patronales".

Además, otro funcionario de los Juzgados Ejecutores de la CSS fue puesto bajo detención provisional y suspendido de su cargo, mientras avanzan las investigaciones por delitos similares.

Estos hechos fueron descubiertos tras investigaciones en conjunto entre el Ministerio Público y la CSS.