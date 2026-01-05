Mantendrán detenido a exrepresentante de El Carate; es investigado por malversación de fondos

El exfuncionario ya había sido imputado por el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta malversación de $454,184.30.

En una audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción logró que se mantuviera la medida de detención provisional contra Paulino Domínguez, exrepresentante de la Junta Comunal de El Carate (periodo 2019-2024) por el PRD, en el distrito de Las Tablas.

Durante la diligencia, la fiscalía se opuso a la solicitud de sustituir la detención provisional por una medida menos severa, argumentando la gravedad de los hechos imputados. El tribunal acogió la posición del Ministerio Público y decidió mantener la medida cautelar.

El exfuncionario ya había sido imputado por el delito de peculado agravado, relacionado con la presunta malversación de $454,184.30.

De acuerdo con la investigación, el caso está vinculado a irregularidades en la gestión de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización, donde se detectaron inconsistencias y falta de justificación en el uso de sumas significativas de dinero que debían destinarse a beneficio de las comunidades.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene las investigaciones para esclarecer el manejo de estos fondos públicos.

