Farmacia del Hospital Cecilio Castillero de Chitré brindará atención las 24 horas

En el Hospital Cecilio Castillero se habilitó un servicio permanente que permitirá que los pacientes puedan acceder a medicamentos en cualquier momento.

Herrera/El Hospital Dr. Cecilio A. Castillero dio un paso importante en la mejora de los servicios al poner en funcionamiento la atención continua de la farmacia hospitalaria, una medida que impactará directamente la atención de los pacientes que requieren medicamentos fuera del horario regular, por lo que a partir de este enero brindará servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Con esta ampliación, los usuarios que acuden al centro médico, especialmente en situaciones de emergencia, podrán recibir sus tratamientos sin retrasos, evitando traslados innecesarios para garantizar una atención más oportuna; de acuerdo con las autoridades de salud, esta acción responde a la necesidad de optimizar los procesos internos del hospital y brindar una respuesta más eficiente a la creciente demanda de atención médica que se da en la provincia de Herrera.

El director regional de Salud, Hilario Correa, explicó que este importante logro forma parte del esfuerzo para fortalecer la atención integral de los servicios de salud.

“Con la farmacia operando las 24 horas, se busca ofrecer una respuesta más eficiente y humana a la población, asegurando que los pacientes cuenten con sus medicamentos cuando más lo necesiten”, señaló Correa.

Además, informó que el hospital dispone de un inventario adecuado de medicamentos esenciales, lo que permitirá sostener el servicio y responder de manera efectiva las necesidades de la población.

Donde esta medida se suma a otras acciones encaminadas a mejorar el sistema de salud pública en Herrera, beneficiando tanto a los pacientes como al personal médico.

