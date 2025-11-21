Minsa pide tomar las medidas necesarias para combatir el dengue

Las autoridades del Minsa hacen un llamado a las poblaciones para reducir los casos de dengue y otras enfermedades que se están dando en el país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, reiteró a la población tomar las medidas necesarias de prevención para combatir el dengue, influenza, malaria, zika y otras enfermedades que se mantienen en vigilancia nacional, según el reporte de la semana epidemiológica N.° 44, que se realizó del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

Según los datos oficiales, el dengue continúa siendo una de las principales alertas de salud pública, que ha alcanzado a más de 14,128 casos acumulados en el 2025, de los cuales hay 12,529 que no presentaron signos de alarma, 1,501 que han mostrado complicaciones y 98 fueron detectados como dengue grave. Se mantiene una previa vigilancia por parte de las autoridades, que insisten en tomar las medidas previas que se deben tomar en los hogares y comunidades.

El Minsa reportó que no se registraron defunciones durante la semana 44 en cuanto a la influenza, aunque el acumulado del año es de 92 defunciones, de las cuales el 85.9% no contaba con la vacuna y el 92% presentaba factores de riesgo, en donde personas presentaban enfermedades metabólicas, cardiovasculares, respiratorias y condiciones de inmunosupresión.

En el caso de la malaria, se han registrado 92 nuevos casos, alcanzando un total de 9,646 en lo que va del año y cuatro fallecimientos, todos estos casos se han dado en mujeres entre 14 y 94 años en las regiones de Panamá Este (2), Veraguas (1) y Darién (1).

Es por esto que los reportes epidemiológicos han señalado que no se registraron casos nuevos de hantavirus, síndrome de cardiopulmonar por hantavirus, viruela símica ni zika en la semana, ya que otras enfermedades como leishmaniasis (1,308 casos acumulados), leptospirosis (69 casos), chikungunya (28 casos) y gusano barrenador (102 casos) se mantienen en constante vigilancia.

El Minsa hace un llamado a la población para que tome las medidas necesarias, en donde el Ministerio de Salud recalcó la importancia de la prevención por parte de las instituciones como de la comunidad. Entre las medidas recomendadas están:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de gel alcoholado.

Uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios.

No automedicarse y asistir a tiempo al centro de salud más cercano.

