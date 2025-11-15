Minsa hace un llamado urgente en Chiriquí: Más de 40,000 personas padecen diabetes

Personas realizándose pruebas para detectar la diabetes
Personas realizándose pruebas para detectar la diabetes / TVN Noticias

David, Chiriquí/En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Diabetes (celebrado el viernes 14 de noviembre), el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un enérgico llamado a los ciudadanos en la provincia de Chiriquí para adoptar cambios en su estilo de vida y enfocarse en la prevención de la diabetes.

Según cifras proporcionadas por el Minsa, más de 40,000 ciudadanos de esta provincia padecen de diabetes; muchos no lo saben, una cifra que subraya la necesidad de que la población se realice pruebas para conocer su condición de salud.

Feria de salud y consejos preventivos

Para reforzar este mensaje de concientización, este sábado se llevó a cabo una feria de salud en el Parque Cervantes en la ciudad de David. El objetivo principal fue instar a los ciudadanos a controlar su salud y estar informados sobre su condición.

El Minsa reiteró la importancia de adoptar hábitos saludables, considerados pilares fundamentales en la prevención y manejo de la diabetes:

  • Aumentar la actividad física.
  • Comer más sano.
  • Disminuir el consumo de azúcares y grasas.
  • Disminuir el consumo de alcohol.
  • Eliminar el consumo de tabaco.

Las autoridades también instaron a las familias a crear y fomentar estos hábitos para educar a los más jóvenes sobre la importancia de la prevención desde temprana edad.

Con información de Demetrio Ábrego

