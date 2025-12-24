Graduación en centros penitenciarios marca un nuevo comienzo para 361 internos

De acuerdo con los datos oficiales, en el centro penitenciario La Nueva Joya finalizaron la premedia 101 privados de libertad, mientras que 95 completaron el bachillerato en Comercio.

Panamá/Unos 361 privados de libertad de los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya culminaron sus estudios de premedia y bachillerato en Comercio con énfasis en la Pequeña y Mediana Empresa, tras completar satisfactoriamente los distintos niveles del sistema educativo nacional.

Este proceso formativo es el resultado de un trabajo interinstitucional entre los ministerios de Educación y de Gobierno, en coordinación con el Sistema Penitenciario y otras entidades comprometidas con la educación, la rehabilitación y la transformación personal de la población privada de libertad.

De acuerdo con los datos oficiales, en el centro penitenciario La Nueva Joya finalizaron la premedia 101 privados de libertad, mientras que 95 completaron el bachillerato en Comercio. En La Joya, 15 internos culminaron la premedia y 18 el bachillerato, mientras que en La Joyita, 44 personas concluyeron la premedia y 48 finalizaron la media académica.

Durante el acto de graduación, la subdirectora técnico-administrativa del Meduca en Panamá Centro, Julisa Bernal, subrayó que la ceremonia simboliza mucho más que el cierre de una etapa académica. A su juicio, representa el inicio de una nueva perspectiva de vida, demostrando que la superación personal es posible incluso en contextos adversos.

Bernal añadió que muchos de los graduandos poseen un marcado espíritu emprendedor, y que este logro académico tiene un impacto positivo no solo en sus vidas, sino también en sus familias panameñas, que ven en la educación una oportunidad real de cambio y progreso.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el testimonio de Abdiel Lasso, privado de libertad que obtuvo el primer puesto de la Promoción 2025, quien expresó su orgullo por haber alcanzado esta meta personal.

“Nunca es tarde para cumplir un sueño. Hoy le demuestro a mi familia que sí se puede; fue un camino difícil, pero no imposible. Este logro sella el comienzo de una nueva etapa”, manifestó.

Por su parte, la directora del Centro Educativo de Formación y Capacitación Fe y Esperanza, del centro penitenciario La Nueva Joya, Katia Adelina Moreno, destacó el compromiso, la disciplina y la resiliencia demostrados por los privados de libertad, quienes apuestan por el estudio y el trabajo como vías para reintegrarse a la sociedad con nuevas oportunidades.