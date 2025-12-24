CSS reporta aumento de quemaduras en niños y activa alerta verde por fiestas de fin de año

El aumento de la atención pediátrica por quemaduras se debe, en gran medida, a la manipulación de fuegos pirotécnicos y a accidentes domésticos relacionados con la preparación de alimentos.

Ciudad de Panamá/Las quemaduras en niños, por diversas causas, registran un incremento de entre 15% y 20% durante las fiestas de fin de año en los servicios de urgencias de la Caja de Seguro Social (CSS) a nivel nacional, según informaron autoridades de salud.

En el caso de los adultos, las atenciones aumentan principalmente por enfermedades crónicas descompensadas, así como por traumas asociados a accidentes automovilísticos, caídas y agresiones.

El aumento de la atención pediátrica por quemaduras se debe, en gran medida, a la manipulación de fuegos pirotécnicos y a accidentes domésticos relacionados con la preparación de alimentos. Ante este escenario, las autoridades médicas reiteraron el llamado a los padres de familia a extremar las medidas de seguridad durante las celebraciones.

De acuerdo con estadísticas de la CSS, durante el año 2024 se registraron 13,625 atenciones en los servicios de urgencias a nivel nacional.

“Durante esta temporada es frecuente la atención de niños con quemaduras provocadas por la manipulación de objetos calientes en la cocina y por el uso de artefactos pirotécnicos, como fuegos artificiales, cebollitas, estrellitas y bombitas”, indicó la Dra. Yarminia Rico Cedeño, jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

Así mismo, advirtió que también se registran casos de traumas, contusiones, fracturas, caídas, laceraciones y atragantamientos con baterías u otros objetos pequeños, incluidos en algunos juguetes, lo que representa un riesgo adicional para la población infantil.

Por su parte, la Dra. Paola Mackay, especialista en urgencias médico-quirúrgicas de la CSS, señaló que durante las festividades también se observa un aumento de afecciones respiratorias, como las causadas por los virus de la influenza y la Covid-19.

Ante este panorama, la CSS activó a nivel nacional la Alerta Verde, un plan de contingencia que contempla el reforzamiento de los turnos de atención las 24 horas, con mayor personal médico, de enfermería, técnicos de urgencias, ambulancias, farmacéuticos y laboratoristas.