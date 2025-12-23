Autoridades recomiendan extremar precauciones al usar hornos durante las fiestas de fin de año

Los hornos de estufas a gas, si no son revisados previamente, pueden convertirse en un peligro, por lo que recomendó verificar su estado, las conexiones y la correcta ventilación antes de encenderlos.

Ciudad de Panamá/Con la llegada de las celebraciones de fin de año, también inicia la preparación de platillos tradicionales como el pavo y el jamón. Sin embargo, antes de encender el horno, las autoridades hacen un llamado a la prevención, ya que durante esta temporada los hornos de las estufas cobran mayor protagonismo que en el resto del año y, en muchos hogares, su uso es poco frecuente.

El director de Prevención de Incendios, Aldo Alberola, explicó que en numerosos hogares panameños el horno suele utilizarse como un espacio de almacenamiento durante gran parte del año, lo que representa un riesgo si no se revisa adecuadamente antes de su uso.

“Muchas familias panameñas usualmente solo utilizan los quemadores de arriba y el horno lo emplean únicamente en estas festividades. En muchos casos lo usan como un gabinete más de la cocina. Cuando vayamos a encenderlo es importante asegurarse de que esté vacío, que no haya tapas, objetos plásticos u otros artículos que puedan provocar una emergencia”, indicó.

Alberola advirtió que los hornos de estufas a gas, si no son revisados previamente, pueden convertirse en un peligro, por lo que recomendó verificar su estado, las conexiones y la correcta ventilación antes de encenderlos.

🔗Puedes leer: Aumentan los riesgos de quemaduras infantiles durante las celebraciones de diciembre

Las autoridades de salud también alertaron sobre el aumento de accidentes domésticos durante el mes de diciembre, especialmente en la población infantil. Según datos del Hospital del Niño, en esta época se incrementan los casos de niños con quemaduras de segundo y tercer grado, la mayoría de ellos ocurridos en la cocina.

“A lo largo del año, la principal causa de quemaduras en niños son los líquidos calientes, lo que se conoce como quemaduras por escaldadura. Estas situaciones se presentan, en su mayoría, cuando los niños se encuentran en la cocina”, señalaron autoridades del centro hospitalario.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad en el hogar, mantener a los niños alejados de las áreas de cocción y verificar el buen estado de los equipos antes de utilizarlos, a fin de evitar accidentes durante las celebraciones de fin de año.

Con información de María De Gracia