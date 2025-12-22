Aumentan los riesgos de quemaduras infantiles durante las celebraciones de diciembre

Durante el mes de diciembre se registra un aumento considerable de quemaduras de segundo y tercer grado.

Ciudad de Panamá/Diciembre es un mes marcado por celebraciones y reuniones familiares, pero también representa un periodo de alto riesgo dentro del hogar, especialmente en la cocina. La preparación de alimentos y el uso de líquidos calientes pueden convertirse en un peligro si no se toman las debidas precauciones, sobre todo cuando hay niños cerca.

En la sala de quemados del Hospital del Niño, Lisbeth enfrenta desde hace 17 días una situación que describe como una pesadilla, luego de que su hijo sufriera graves quemaduras tras un accidente doméstico ocurrido en la cocina de su vivienda.

“Estaba sentado en el piso, entonces mi hija de 15 años estaba friendo unas tajadas y ella no se fijó que él estaba ahí. En lo que iba con el sartén pasando, él se levantó y la tropezó con el sartén. Entonces todo el aceite le cayó encima”, relató la madre.

Especialistas advierten que mantener a los niños alejados de la cocina y de los juegos pirotécnicos puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una tragedia evitable. En la sala de quemados, madres y familiares claman por la recuperación de sus hijos tras accidentes que, en muchos casos, pudieron prevenirse.

🔗Puedes leer: Autoridades de salud advierten: no existe pirotecnia segura para los niños

La jefa de la sala de quemados del Hospital del Niño, Marvis Corro, informó que durante el mes de diciembre se registra un aumento considerable de quemaduras de segundo y tercer grado, siendo las causas más frecuentes los líquidos calientes, la electricidad y el uso de pirotecnia.

“Tenemos ya 10 pacientes, de los cuales cinco fueron en enero de 2025, uno en mayo, uno en noviembre y ya van tres ahora en diciembre”, detalló Corro.

Profesionales de la salud reiteran que seguir las recomendaciones básicas de seguridad puede evitar situaciones lamentables. Entre ellas, supervisar de forma constante a los menores, restringir su acceso a la cocina durante la preparación de alimentos y evitar el uso de fuegos artificiales.

Cada año, más de 400 casos son atendidos en la sala de quemados del Hospital del Niño, una cifra que, según los especialistas, debe servir de llamado de atención para extremar las medidas de cuidado, especialmente con los más pequeños del hogar.

Con información de Heidy Morán