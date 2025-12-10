Uso de juegos pirotécnicos en casa: Bomberos recuerdan medidas para evitar accidentes

Panamá/Esta época del año se vuelve propicia para conversar sobre la prevención en el uso de juegos pirotécnicos en los hogares, considerando que en muchas ocasiones los adultos entregan estos artefactos a menores de edad sin tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias.

Josué Contreras, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, explicó la forma correcta de utilizarlos, siempre bajo la supervisión de un adulto. Señaló que deben colocarse en un lugar seguro y estable y, después de encender la mecha, es indispensable alejarse de inmediato para evitar quemaduras, especialmente en los niños.

Aunque algunos fuegos como las estrellitas parecen inofensivos y visualmente atractivos, pueden causar lesiones.

“Incluso estas estrellitas también podrían explotar. Si el menor o el padre de familia no toma en consideración esto, puede ocurrir una quemadura”, advirtió Contreras.

El bombero señaló que muchos de estos productos no incluyen instrucciones claras. “Por lo regular, vemos que este tipo de fuego pirotécnico viene sin especificaciones que la persona pueda entender, y cuando el infante los utiliza, suceden accidentes y no sabemos cómo reaccionar en el momento”.

Este medio conversó con algunos jóvenes, quienes señalaron que los artefactos más usados son cebollitas, bombitas y estrellitas, y afirmaron que toman precauciones al utilizarlos.

“La cebollita, lo básico… bombitas, silbadores. ¿Y siempre hay un adulto cerca verificando eso? Sí, mi mamá, mi papá y mi abuela también”, comentó una de las jóvenes entrevistadas.

Con información de Heady Morán.