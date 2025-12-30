Denuncian venta ilegal de agua y suministro irregular en el corregimiento de Las Garzas

Durante un recorrido realizado por este medio en varias comunidades del sector, moradores denunciaron que el problema del agua es constante y se ha agravado en los últimos meses, obligando a muchas familias a buscar alternativas para poder abastecerse.

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de agua potable y el suministro irregular continúan afectando a decenas de familias en el corregimiento de Las Garzas, al este de la ciudad capital, una situación que, según residentes, se ha prolongado por años sin una solución definitiva.

Durante un recorrido realizado por este medio en varias comunidades del sector, moradores denunciaron que el problema del agua es constante y se ha agravado en los últimos meses, obligando a muchas familias a buscar alternativas para poder abastecerse.

A esta situación se suma una denuncia aún más preocupante: la presunta comercialización ilegal de agua potable. De acuerdo con los residentes, personas a bordo de vehículos tipo pick-up instalan grandes tanques en la parte trasera, los llenan directamente desde la tubería madre que corre paralela a la vía principal de Las Garzas y luego venden el agua a precios que oscilan entre 15 y 20 dólares por tanque.

“Lamentablemente están lucrando con la necesidad de las personas”, señalaron los afectados, quienes explicaron que familias numerosas, con niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, se ven obligadas a destinar parte importante de sus ingresos para comprar agua. Según los testimonios, la presencia de vehículos cargando agua desde la tubería es visible a plena luz del día, sin que hasta ahora se haya tomado una acción efectiva para frenar esta práctica.

Los moradores aseguran que, en el pasado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) enviaba camiones cisterna para suplir la falta del servicio, pero actualmente son pocos o inexistentes, lo que ha abierto espacio a este presunto negocio informal.

El diputado Alaín Cedeño confirmó que ha presentado reiteradas denuncias ante el Idaan, señalando que esta práctica no es legal y carece de permisos. Indicó que las quejas han sido elevadas en múltiples ocasiones sin resultados concretos. Este medio intentó obtener una versión oficial de la entidad; sin embargo, no fue posible obtener respuesta al cierre de esta nota.

Con información de Luis Alberto Jiménez