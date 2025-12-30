Transición de jueces de paz al Ministerio de Gobierno genera incertidumbre en Arraiján
Durante una reunión sostenida este martes 30 de diciembre, representantes del Municipio de Arraiján indicaron que se les informó que los jueces de paz dejarían de estar bajo la tutela municipal, pese a que las Casas de Paz en Arraiján operan en locales alquilados por el municipio.
Arraiján, Panamá Oeste/Autoridades municipales del distrito de Arraiján expresaron su preocupación ante la transición inmediata de los jueces de paz al Ministerio de Gobierno, un proceso que, según aseguran, esperaban que fuera ordenado y progresivo, pero que fue anunciado como un cambio de aplicación inmediata.