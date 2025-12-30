Transición de jueces de paz al Ministerio de Gobierno genera incertidumbre en Arraiján

Durante una reunión sostenida este martes 30 de diciembre, representantes del Municipio de Arraiján indicaron que se les informó que los jueces de paz dejarían de estar bajo la tutela municipal, pese a que las Casas de Paz en Arraiján operan en locales alquilados por el municipio.