Atalaya, Veraguas/En una reunión extraordinaria, los residentes de Atalaya se congregaron para exigir respuestas de las autoridades sobre el histórico problema de abastecimiento de agua potable, que cada año afecta a la comunidad.

El encuentro contó con la participación del nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Luis Santana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, representantes de la Secretaría de Metas, así como funcionarios de la gobernación y la alcaldía de Atalaya.