Regalías de concentrado de cobre se destinará a obras prioritarias en comunidades vecinas

Estos recursos no serán asumidos por el Estado, destacó el ministro, indicando que los ingresos de la exportación servirán para cubrir estos gastos, con el fin de priorizar el uso de fondos estatales en escuelas, hospitales y caminos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el Gobierno invertirá más de $29 millones en regalías provenientes de la exportación de concentrado de cobre realizada en septiembre pasado por Minera Panamá. Estos fondos serán destinados a proyectos de infraestructura, salud, educación, electrificación y suministro de agua, en un principio, a comunidades vecinas a la zona minera.

El funcionario reiteró que esta exportación fue autorizada dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura, implementado tras la suspensión de operaciones mineras. Desde el cierre de la mina en diciembre de 2023, el mantenimiento ha tenido un costo acumulado de $360 millones, lo que equivale a un promedio de $15 millones mensuales.

Estos recursos no serán asumidos por el Estado, destacó el ministro, indicando que los ingresos de la exportación servirán para cubrir estos gastos, con el fin de priorizar el uso de fondos estatales en escuelas, hospitales y caminos.

En septiembre fueron exportadas más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre que permanecían almacenadas. De esta operación se generaron más de $29 millones en regalías, ya depositados en el Tesoro Nacional.

Puntos clave:

Los ingresos financiarán el plan de preservación sin costo para el Estado.

Las obras serán destinadas a comunidades con necesidades urgentes.

Se priorizarán proyectos verificables y de impacto directo.

Inversiones iniciales programadas

El gobierno anunció inversiones específicas:

Municipio de Omar Torrijos: $3,500,000

$3,500,000 Ampliación y equipamiento del centro de salud de Foclesito

Suministro eléctrico en Nueva Esperanza

Mejoras de caminos de acceso

Municipio de Donoso: $1,950,000

$1,950,000 Construcción de caminos de penetración en Guasimo

Reparación y ampliación del centro de salud de Coclé del Norte

Municipio de La Pintana: $1,250,000

$1,250,000 Ampliación y equipamiento de la escuela de Llano Norte

Mejoras en el sistema de agua potable de Llano Grande y Llano Norte

Reparación de vías entre ambas comunidades

El ministro subrayó que “estos fondos no irán a burocracia ni consultorías; irán directamente al pueblo panameño”.

Moltó explicó que por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, los recursos serán manejados con transparencia y divulgados públicamente. Consultado sobre la auditoría ambiental, señaló que el proceso está bajo responsabilidad del Ministerio de Ambiente, por lo que será esta entidad quien brinde los avances y resultados.