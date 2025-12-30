El hallazgo se produjo a las 4:11 p.m., tras varias horas de búsqueda encabezadas por un bloque interinstitucional conformado por el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Panameña y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y voluntarios civiles.

Penonomé, Coclé/El cuerpo sin vida de un adolescente de 13 años, reportado como desaparecido desde el lunes, fue localizado la tarde de este martes 30 de diciembre en el río Santa María, en el área de Charco El Rey, en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé.