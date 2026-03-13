Un jabalí invadió un centro comercial de Berlín

No es la primera vez que un jabalí es noticia en la capital alemana rodeada de bosques, desde donde esos animales hacen con frecuencia incursiones.

Un jabalí apareció extraviado el viernes por la mañana en un centro comercial del sureste de Berlín, provocando algunos daños pero sin causar heridos, indicó a la AFP la policía.

El animal ingresó al centro comercial rompiendo una puerta de entrada de vidrio antes de aventurarse hacia un almacén "Tedi", especializado en bricolaje y decoración, agregó la policía, advertida poco después de las 09H00 locales.

Alertado, "un equipo compuesto de cuidadores de animales y una veterinaria del vecino zoológico de Berlín llegó al lugar con los instrumentos necesarios (cerbatana, pistola anestesiante, escudos de madera)", indicó una portavoz del zoológico en un mail a la AFP.

"Tras evaluar la situación, se constató que anestesiar al animal no era posible por la configuración del lugar", agregó.

Tras una concertación de ambos equipos, se decidió rechazar al animal hacia el exterior "construyendo un camino con tablones de madera del supermercado", indicaron ambas fuentes a la AFP.

"El jabalí regresó luego hacia el bosque, de donde suponemos venía", precisó la policía.

No es la primera vez que un jabalí es noticia en la capital alemana rodeada de bosques, desde donde esos animales hacen con frecuencia incursiones.

En el verano de 2023, un jabalí que se paseaba de noche en los barrios residenciales del suroeste de Berlín hizo creer a algunos que se trataba de una leona, poniendo en alerta a la policía durante 24 horas, antes de que se levantara la alerta.