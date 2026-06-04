Europa necesita el petróleo y el gas rusos para 'sobrevivir', dice emisario del Kremlin a AFP

Estados Unidos concedió en abril una exención que autoriza la compra de petróleo ruso almacenado en el mar, prorrogada hasta mediados de junio, con el fin de calmar la volatilidad de los mercados energéticos.

Europa necesita el petróleo y el gas rusos para "sobrevivir", en plena crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, afirmó este jueves a la AFP el enviado del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmitriev.

Los hidrocarburos de Moscú son objeto de sanciones occidentales desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, pero los estados europeos siguen importándolos en diversas formas o a través de terceros países.

La volatilidad del mercado energético debido a la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han llevado incluso a algunas capitales, como Washington o Londres, a flexibilizar las restricciones existentes sobre el petróleo ruso.

"El mundo está al borde de una crisis energética muy grave debido a la inestabilidad en Oriente Medio", señaló Dmitriev, al margen del Foro Económico de San Petersburgo, que cada año acoge a inversionistas y funcionarios extranjeros en la segunda ciudad rusa.

"Para superar esta crisis, Europa debería buscar otras formas de colaboración con Rusia", sugirió. Su petróleo y gas son para el Viejo Continente "indispensables para sobrevivir", agregó.

A pesar de la guerra en Ucrania, algunos países de la Unión Europea siguen importando petróleo ruso, especialmente a través del oleoducto Druzhba, y gas ruso en forma de gas natural licuado (GNL), cuya prohibición de importación no entrará en vigor hasta 2027.

Según analistas, la UE ha comprado niveles récord de GNL ruso desde 2022 hasta el primer trimestre de 2026, por lo que sigue siendo su segundo proveedor en este ámbito.

Sin embargo, los europeos han descartado por el momento cualquier flexibilización de las restricciones adoptadas contra Rusia, destinadas a privarla de ingresos que le permitirán financiar la guerra contra Ucrania.

"No hemos visto, por parte de Rusia, una voluntad real de negociar", afirmó el miércoles a la AFP la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, al tiempo que hizo un llamado a seguir intensificando la presión sobre Moscú.

Estados Unidos concedió en abril una exención que autoriza la compra de petróleo ruso almacenado en el mar, prorrogada hasta mediados de junio, con el fin de calmar la volatilidad de los mercados energéticos.

El emisario Dmitriev sostuvo este jueves la "continuación del diálogo" con Washington y afirmó que está "en contacto permanente" con sus pares estadounidenses.