Trump desmiente la escasez de municiones y afirma que EEUU cuenta con 'cantidades masivas'

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos cuenta con un amplio suministro de municiones y amenazó con penas de cárcel a quienes sugieran lo contrario, en un momento de creciente frustración por la guerra con Irán.

El mandatario republicano arremetió en su plataforma Truth Social contra informaciones de algunos medios sobre una supuesta disminución de las reservas de armas y aseguró que Estados Unidos dispone de "cantidades masivas de municiones, especialmente de ciertos tipos", sin ofrecer más detalles.

"Además, se están fabricando grandes cantidades y enviándolas a Estados Unidos según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas de la historia de nuestro país", afirmó.

El diario The Washington Post informó que Trump exigió explicaciones sobre la supuesta escasez de municiones al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes.

Según el periódico, que cita a dos fuentes anónimas familiarizadas con la conversación, Trump dijo a Hegseth que creía que el problema del suministro de municiones "se había solucionado".

El presidente volvió a cargar contra los medios de comunicación y aseguró este jueves que "se está dando caza a los 'filtradores' de estas declaraciones traicioneras" y que "¡se solicitarán penas de cárcel de larga duración!".

Por su parte, CNN informó que la escasez de misiles guiados de largo alcance y de interceptores de defensa aérea había afectado la estrategia de Trump en el conflicto con Irán, al asegurar que el Ejército estadounidense había agotado casi el 80 % de sus existencias de interceptores THAAD.

De acuerdo con The Washington Post, esa escasez llevó a Trump a cancelar nuevos ataques contra Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó esa información sobre el intercambio entre Trump y Hegseth como "¡NOTICIAS FALSAS!".

A su vez, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que las versiones sobre un enfrentamiento entre Trump y Hegseth, así como sobre una escasez de armamento, eran "ficticias".

Mientras tanto, la Cancillería de Irán negó que existan negociaciones en curso con Washington, pese a que Trump aseguró que Teherán estaba muy interesado en alcanzar un acuerdo.