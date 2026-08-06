Juicio por el femicidio de Doris Franco entra en su etapa final; veredicto podría conocerse este jueves

El juicio comenzó el martes 4 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio de Veraguas. El proceso se sigue por el femicidio de Doris Franco, ocurrido el 26 de abril de 2024 en la barriada La Primavera, en Santiago.

Veraguas./El juicio oral por el femicidio de la educadora Doris Franco entró este jueves 6 de agosto en su etapa final, con la presentación de las últimas pruebas antes de los alegatos de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Entre los testimonios previstos para esta tercera jornada se encuentra el de un especialista en psiquiatría del Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega. Una vez concluida la práctica de pruebas y los alegatos, los tres jueces que integran el Tribunal de Juicio deberán deliberar para determinar la responsabilidad penal o no del acusado.

Yairo Fernández, acusador particular, explicó que la posibilidad de que el veredicto sea emitido este jueves dependerá del tiempo que necesite el tribunal para valorar las pruebas presentadas durante el juicio.

“Sí, eso depende del receso que ellos determinen. Ya es un tema del Tribunal de Juicio. Después ellos tendrán que tomar la decisión de valorar cada una de las pruebas y el tiempo que ellos requieran”, manifestó Fernández.

El juicio comenzó el martes 4 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio de Veraguas. El proceso se sigue por el femicidio de Doris Franco, ocurrido el 26 de abril de 2024 en la barriada La Primavera, en Santiago.

La víctima, de 37 años, fue trasladada al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde murió debido a las heridas sufridas.

Con información de Ney Castillo.