'Me dijeron por WhatsApp que mi hijo había muerto': madre de colonense que viajó a Ucrania clama por respuestas

Michael Alexander Navas, de 31 años, viajó a Ucrania el pasado 6 de mayo tras recibir una supuesta oferta laboral. Su madre asegura que desconocía que había sido vinculado a actividades militares y pide apoyo a las autoridades panameñas para confirmar su situación tras recibir un mensaje en WhatsApp que le informaba sobre la muerte de su hijo.

Colón/Una nueva historia de un joven panameño que viajó a Ucrania tras recibir una supuesta oferta de trabajo volvió a generar preocupación entre familiares que buscan respuestas sobre el destino de sus seres queridos en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Se trata de Michael Alexander Navas, un joven colonense de 31 años que salió de Panamá el pasado 6 de mayo con la expectativa de trabajar en el extranjero. Sin embargo, según relató su madre, Herminia Mariotta, la realidad que encontró al llegar al país europeo habría sido distinta.

Mariotta explicó que su hijo le comentó inicialmente que viajaría a Estambul para trabajar en la construcción de una ciudad, aprovechando su experiencia como trabajador de andamios en la provincia de Colón. Según su testimonio, Navas tardó cerca de tres días en llegar a Ucrania debido a las escalas y conexiones que realizó durante el trayecto.

Al principio, aseguró que todo parecía normal, pero semanas después comenzó a manifestarle su deseo de regresar a Panamá. “Un día triste me dijo: ‘Mamá, yo me quiero ir, pero es duro salirse de aquí’. Yo le dije: sal, vente para la casa”, contó la madre del joven.

La situación cambió cuando Mariotta descubrió, a través de un video publicado en la red social TikTok, imágenes de su hijo junto a personas con vestimenta militar. Fue entonces cuando decidió preguntarle directamente sobre el verdadero motivo de su viaje. “Yo le pregunté: dime la verdad, ¿a qué te fuiste a trabajar? Y él me respondió que no me quería decir porque no quería que yo supiera”, relató.

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Familia recibió mensaje sobre su presunta muerte

El 1 de agosto, la familia recibió un mensaje a través de WhatsApp en el que se informaba que Michael Alexander Navas había fallecido y que era considerado un soldado caído. Desde entonces, su madre asegura que no ha podido establecer comunicación con él. Mariotta afirmó que posteriormente recibió instrucciones para viajar a Ucrania y realizarse una prueba de ADN, además de enviar documentos personales para un supuesto proceso de identificación.

Ante la incertidumbre, acudió a la Cancillería de Panamá y a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar apoyo en la búsqueda de información sobre su hijo. “Ellos dicen que me van a ayudar, pero yo quiero que me traigan el cuerpo de mi hijo. Un dedo, una mano, pero lo quiero aquí en Panamá”, expresó la madre entre lágrimas.

A pesar del mensaje recibido, Mariotta mantiene la esperanza de que su hijo pueda estar con vida y solicita a las autoridades panameñas realizar las gestiones necesarias para esclarecer su paradero.

La familia permanece a la espera de información oficial mientras aumenta la preocupación por otros casos de jóvenes panameños que han viajado a Ucrania bajo supuestas ofertas laborales y que posteriormente han quedado vinculados al conflicto armado.

Con información de Néstor Delgado