Gas de 25 libras: Abastecimiento de cilindros alcanza el 95% en comercios según Acodeco

Existe abastecimiento del gas de 25 libras 2 / Cortesía: Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras alcanza aproximadamente el 95% de los comercios minoristas a nivel nacional, de acuerdo con los reportes de las dos empresas envasadoras que operan en el país.

La entidad explicó que la mayoría de las abarroterías, minisúper y establecimientos autorizados ya recibió el producto, por lo que el suministro continúa normalizándose en todo el territorio nacional.

No obstante, indicó que, debido a la alta demanda registrada en los últimos días, algunos comercios podrían agotar temporalmente su inventario antes de recibir una nueva reposición. En esos casos, recomendó a los consumidores verificar la disponibilidad en otros establecimientos cercanos o acudir directamente a los centros de distribución de las empresas envasadoras, donde el cilindro de 25 libras permanece disponible para la venta.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, señaló que los reportes oficiales recibidos de ambas envasadoras reflejan un abastecimiento del 95% en los comercios minoristas y reiteró que, si un establecimiento no cuenta momentáneamente con el producto, los consumidores pueden adquirirlo en otros puntos de venta o en los centros de distribución habilitados.

La institución recordó que, durante las verificaciones que realiza a nivel nacional, los comercios deben mantener visible el precio del cilindro, respetar el precio subsidiado del gas de 25 libras, conservar el sello o precinto de seguridad del envase y comercializar este producto exclusivamente para uso doméstico.

Finalmente, la Acodeco exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, como el cobro por encima del precio oficial, la alteración del sello de seguridad o cualquier otra práctica que afecte los derechos de los consumidores.

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