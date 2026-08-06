Gas de 25 libras: Abastecimiento de cilindros alcanza el 95% en comercios según Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras alcanza aproximadamente el 95% de los comercios minoristas a nivel nacional, de acuerdo con los reportes de las dos empresas envasadoras que operan en el país.

La entidad explicó que la mayoría de las abarroterías, minisúper y establecimientos autorizados ya recibió el producto, por lo que el suministro continúa normalizándose en todo el territorio nacional.

No obstante, indicó que, debido a la alta demanda registrada en los últimos días, algunos comercios podrían agotar temporalmente su inventario antes de recibir una nueva reposición. En esos casos, recomendó a los consumidores verificar la disponibilidad en otros establecimientos cercanos o acudir directamente a los centros de distribución de las empresas envasadoras, donde el cilindro de 25 libras permanece disponible para la venta.

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El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, señaló que los reportes oficiales recibidos de ambas envasadoras reflejan un abastecimiento del 95% en los comercios minoristas y reiteró que, si un establecimiento no cuenta momentáneamente con el producto, los consumidores pueden adquirirlo en otros puntos de venta o en los centros de distribución habilitados.

La institución recordó que, durante las verificaciones que realiza a nivel nacional, los comercios deben mantener visible el precio del cilindro, respetar el precio subsidiado del gas de 25 libras, conservar el sello o precinto de seguridad del envase y comercializar este producto exclusivamente para uso doméstico.

Finalmente, la Acodeco exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, como el cobro por encima del precio oficial, la alteración del sello de seguridad o cualquier otra práctica que afecte los derechos de los consumidores.