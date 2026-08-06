¡A mano! El lento proceso de clasificación de billetes de lotería que la institución busca automatizar

El director explicó que la entidad ya trabaja en un plan para modernizar el proceso , comenzando desde la impresión de los billetes. La propuesta contempla incorporar tecnología que permita clasificar y verificar automáticamente los productos, reduciendo el tiempo que hoy requiere esta labor manual.

A mano y una por una, un grupo de mujeres contaba las sábanas de billetes de la Lotería Nacional para clasificarlas, embalarlas y prepararlas para su distribución. Durante horas, repetían una y otra vez el mismo movimiento: revisar, ordenar y verificar cada paquete que, días después, llegará a manos de los billeteros y, finalmente, de los compradores de los sorteos de los miércoles y domingos.

Detrás de cada billete que adquieren miles de panameños existe una cadena logística que pocos conocen. En una sala resguardada por estrictas medidas de seguridad, cerca de 80 colaboradoras realizan de forma completamente manual el proceso de clasificación de los billetes, una labor que puede tomar varias horas antes de que el producto esté listo para salir hacia los distintos puntos de venta del país.

Fue precisamente este proceso el que la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) permitió mostrar por primera vez a los medios de comunicación, con el propósito de evidenciar cómo funciona la operación interna de la institución y las limitaciones que enfrenta.

"Aquí hay valores", explicó el director de la Lotería Nacional, Isidro Carbonell Olmos, al referirse a las medidas de seguridad que rodean esta área. Los funcionarios que ingresan deben dejar sus pertenencias en casilleros y permanecer bajo vigilancia permanente, debido a que los billetes representan un valor económico que aumenta exponencialmente una vez se convierten en premios.

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Sin embargo, la imagen de decenas de personas clasificando billetes uno por uno también refleja una realidad que la institución reconoce como un reto: la falta de automatización.

El director explicó que la entidad ya trabaja en un plan para modernizar el proceso, comenzando desde la impresión de los billetes. La propuesta contempla incorporar tecnología que permita clasificar y verificar automáticamente los productos, reduciendo el tiempo que hoy requiere esta labor manual.

Desde la impresión, nosotros podemos lograr que esto se reduzca en tiempo y que el personal no tenga que estar realizando este tipo de actividades", señaló.

La modernización también busca responder a uno de los reclamos más frecuentes de los billeteros: los largos tiempos de espera para retirar los billetes. Según la institución, automatizar parte del proceso permitiría agilizar la distribución y mejorar el servicio.

Además de la digitalización, el director informó que la Lotería mantendrá los operativos contra la venta clandestina de billetes y chances, una práctica que, aseguró, ha comenzado a disminuir gracias a las denuncias ciudadanas y a las inspecciones realizadas en comercios y otros puntos de venta.

Como parte de esa estrategia, la entidad también prepara un proyecto de ley que buscará tipificar como delito la venta clandestina de productos de lotería, además de actualizar la legislación que regula el funcionamiento de la institución.

Mientras esos cambios llegan, el destino de cada billete continúa dependiendo de un proceso que, por ahora, sigue realizándose como hace décadas: a mano, uno por uno, antes de emprender el recorrido que culmina en los puestos de venta distribuidos en todo el país.

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