Clima en Panamá: El país seguirá bajo condiciones inestables con aguaceros y tormentas eléctricas

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables. En el litoral Caribe se esperan olas con alturas entre 1.00 y 1.50 metros y periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico se pronostican olas entre 0.90 y 1.20 metros de altura, con periodos de 10 a 17 segundos.

Ciudad de Panamá/Para este jueves 4 de junio se mantendrán las condiciones inestables en gran parte del país, con lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en distintas regiones durante el transcurso del día, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se esperan lluvias en zonas marítimas con posibles incursiones hacia las costas y tierra firme de la provincia de Panamá Este, Panamá Oeste, la península de Azuero, el sur de Veraguas, la comarca Guna Yala y la provincia de Colón.

Para la tarde, el Imhpa prevé aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Coclé y Darién. Además, se esperan aguaceros aislados, pero fuertes, acompañados de actividad eléctrica en el resto del territorio nacional.

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Durante la noche, las lluvias persistirán principalmente hacia sectores del Caribe y el Pacífico occidental, mientras que en el resto del país no se esperan eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán entre 13°C y 18°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 20°C y 25°C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29°C y 33°C en la vertiente del Pacífico, entre 28°C y 30°C en el Caribe y entre 18°C y 25°C en la cordillera Central.

Respecto al viento, durante el transcurso del día se prevén vientos variables de componente sur a noreste, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables. En el litoral caribeño se esperan olas con alturas entre 1.00 y 1.50 metros y periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico se pronostican olas entre 0.90 y 1.20 metros de altura, con periodos de 10 a 17 segundos.

El informe también señala que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos en todo el país, con valores que oscilarán entre 5 y 10, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante los periodos de mayor exposición al sol.

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el próximo sábado 6 de junio.

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