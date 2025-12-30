Ministerio de Gobierno: Funcionarios de Casas de Justicia de Paz deberán seguir en funciones hasta ser reemplazados

Panamá/El Ministerio de Gobierno anunció que, a partir del 1 de enero del 2026, la Justicia Comunitaria de Paz dejará de funcionar bajo la jurisdicción de los municipios, como parte de un proceso de reorganización establecido por ley.

De acuerdo con un comunicado oficial, se recuerda que este cambio responde a lo dispuesto en la Ley 467 de 2025, que subroga la Ley 16 de 2016 y atribuye al Ministerio de Gobierno la organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de justicia comunitaria de paz, de manera progresiva a nivel nacional. En su momento, la justicia comunitaria de paz estaba adscrita a las alcaldías del país.

El documento también aclara que, a partir de la misma fecha, los funcionarios que actualmente prestan servicios en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz y que no hayan sido objeto de reemplazo, deberán continuar ejerciendo sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 793 del Código Administrativo.

Que a partir del día 1 de enero de 2026, los funcionarios al servicio de las Casas de Justicia Comunitaria a nivel nacional, que no han sido objeto de reemplazo, deben ejercer sus funciones conforme lo dispone el artículo 793 del Código Administrativo, que establece que ningún empleado administrativo dejará de funcionar, aunque su período haya transcurrido, sino luego que se presente a reemplazarlo el que haya sido nombrado al efecto o el suplente respectivo", se lee en el comunicado.

Además, indica que, con la salida de la jurisdicción municipal, deberán activarse los mecanismos legales correspondientes para la finalización de la relación laboral de quienes ejercen funciones dentro de las Casas de Justicia de Paz, según lo determine el proceso administrativo aplicable.

Que es importante señalar que, el Ministerio de Gobierno efectuará el procedimiento administrativo correspondiente al período laborado, mientras se ejecute el proceso de nuevos nombramientos", añade.

La medida forma parte de una transición institucional que busca centralizar y reorganizar la Justicia Comunitaria de Paz bajo la rectoría del Ministerio de Gobierno, sin afectar la atención a la ciudadanía durante el período de cambio.