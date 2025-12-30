César Caicedo queda detenido de forma provisional por narcotráfico

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la supuesta organización criminal utilizaba propiedades ubicadas cerca de las playas de Vacamonte para desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

César Caicedo y el resto de los aprehendidos en la operación Nordriza, por su presunta vinculación con una red de narcotráfico que operaba en las playas de Vacamonte, quedaron bajo detención provisional, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara las medidas de arresto domiciliario y reporte periódico que habían sido impuestas por la juez Josefa Monfante, durante la audiencia de garantías.

Caicedo, quien figura como uno de los presuntos líderes del grupo criminal, se mantenía bajo detención domiciliaria con prohibición de salida para fines laborales y restricción de contacto con los demás imputados, tras alegar problemas de salud, argumento que fue aceptado en primera instancia por el juez de garantías.

Carlos Caicedo, Albeiro Velasco, Plinson Moreno y Dimas Meléndez son los otros supuestos miembros de la organización que también quedaron sujetos a la medida de detención provisional.

Igualmente, el Tribunal mantuvo la detención provicional del colombiano naturalizado panameño, Alveiro de Jesús Velasco, el otro imputado que figura como cabecilla de la supuesta organización.

La audiencia de apelaciones inició el pasado lunes y los jueces decretaron un receso hasta la tarde de este miércoles para finalmente adoptar una decisión.

En la audiencia de apelación celebrada este lunes, el tribunal escuchó los argumentos tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores, centrados en la legalidad y pertinencia de las medidas cautelares concedidas en primera instancia.

La Operación Nodriza en Panamá se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2025; se aprehendieron a 8 personas, entre ellas el padre y el tío de Dayra Caicedo, una joven de 23 años que fue privada de su libertad el 19 de febrero del presente año. 32 días después, sus privadores la dejaron en una estación de combustible en el área de Burunga, sin conocerse mayores detalles.