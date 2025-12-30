Mujer de 25 años es asesinada en horas de la madrugada dentro de su vivienda en Gorgona

De acuerdo con los primeros informes, el crimen ocurrió entre las 12:30 y la 1:00 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba dormida en su residencia.

Chame, Panamá Oeste/Una mujer de 25 años fue asesinada la madrugada de este martes 30 de diciembre en el sector de Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, en un hecho que ha generado preocupación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el crimen ocurrió entre las 12:30 y la 1:00 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba dormida en su residencia. En ese momento, personas sin identificar habrían introducido un arma de fuego por una ventana y efectuado un disparo, causándole la muerte en el lugar.

Te podría interesar: Detectan anomalías en documentos del concurso de nombramientos docentes 2026

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo en distintos puntos de Gorgona, apoyados por perros entrenados, con el objetivo de recabar indicios y ubicar a los responsables.

Las autoridades indicaron que el homicidio podría estar relacionado con viejas rencillas, aunque esta versión aún forma parte de las líneas de investigación que se mantienen abiertas. Por su parte, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, mientras que hasta el momento no se reportan personas aprehendidas por este caso.