Caso Claudia Timpson: tribunal niega arresto domiciliario a expareja imputada por femicidio

Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, negó la solicitud de sustitución de la medida cautelar personal de detención provisional por depósito domiciliario en el proceso seguido contra Ronaldo Machado Soto, excandidato a representante de Ancón y exfuncionario de la Asamblea Nacional, imputado por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio doloso.

El caso guarda relación con el femicidio de Claudia Anabel Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, quien fue hallada sin vida el 15 de diciembre de 2024 en los terrenos adyacentes al Estadio Rod Carew, en la vía Centenario, corregimiento de Ancón.

De acuerdo con la investigación, la joven falleció tras recibir impactos de bala presuntamente disparados por su expareja sentimental, Machado Soto. Durante la audiencia realizada el viernes 27 de febrero, la jueza consideró que los riesgos procesales se mantienen vigentes, subrayando la gravedad del hecho y señalando que no han variado los elementos que sustentaron la imposición de la medida privativa de libertad.

Machado Soto había sido formalmente imputado el 17 de diciembre por los delitos de femicidio y robo agravado, y se le ordenó detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Defensa apelará

La solicitud de cambio de medida cautelar fue presentada por la defensa técnica particular, Reynaldo Ceballo, quien anunció la interposición de un recurso de apelación contra la decisión judicial.

La audiencia de apelación fue programada para el próximo 13 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

En representación del Ministerio Público de Panamá participó la fiscal Yeni Samudio, mientras que por la querella intervino el abogado de las víctimas, Rafael Hosan. El proceso judicial continúa en fase de investigación.