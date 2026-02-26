Juicio Odebrecht: Defensas del exdiputado Rosas y el exministro Suárez rechazan acusaciones durante alegatos

Panamá/Al menos tres de los siete abogados que deben presentar sus alegatos ante la jueza Baloisa Marquínez hasta este viernes intervinieron este miércoles en el día 23 de la audiencia del juicio por el caso Odebrecht que lleva a cabo el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Las defensas centraron su estrategia en sostener que sus representados no violaron el artículo 254 del Código Penal, que tipifica el delito de blanqueo de capitales.

Uno de los primeros en intervenir fue el abogado Gilberto Pérez, defensor del exdiputado Jorge Alberto Rosas. Durante su alegato afirmó que su cliente actuó dentro del marco legal y que la firma Rosas & Rosas no incurrió en ninguna conducta ilícita.

“Se ofreció un servicio lícito. La empresa tenía el perfil reputacional, financiero y en la actividad en la que se desempeñaba era y es común el manejo de efectivo. No existieron reportes de actividades sospechosas o alertas. No hubo acciones de ocultamiento y se cumplió con la debida diligencia”

Pérez aseguró que Rosas & Rosas nunca fue una empresa de fachada y explicó que brindó a Odebrecht el servicio de consecución de fondos en efectivo entre 2009 y 2010.

“Servicio brindado a un cliente formal de la firma desde 2004 con intachable reputación, perfil financiero sólido con contratos públicos por más de 500 millones de dólares”

Añadió que se trataba de un servicio históricamente ofrecido por contadores, corredores de bienes raíces y abogados, muy ligado al sector de la construcción. Según indicó, se utilizó la propia cuenta bancaria de la firma y siempre se coordinó con la entidad bancaria. Reiteró que no hubo reportes de actividad sospechosa ni alertas y que se cumplió con la debida diligencia.

También sostuvo que André Rabello dejó claro que los dineros entregados al bufete Rosas & Rosas estaban destinados al pago de planilla.

Por su parte, el abogado Rosendo Miranda intervino en defensa del exministro Federico Suárez y negó que su cliente haya recibido dinero de Odebrecht. Durante su alegato afirmó:

“Mi representado tiene una fianza de 2017 de 1.5 millones de dólares por este caso, ya ha pagado en intereses cinco veces el monto que se le está cobrando aquí por parte de la Fiscalía 56 mil dólares. Mi representado tiene otras causas donde se le han levantado estas fianzas y ha participado en los casos, no hay ninguna posibilidad de fuga”

El abogado Miranda manifestó su oposición a la petición de la querella que representa al Estado en este proceso, para que el exministro resarza económicamente al país, argumentando que su cliente no causó ningún daño.

En la jornada también intervino el abogado Sidney Sitton en representación de Aurora Muradas. Cabe señalar que para esta acusada tanto el Ministerio Público como el abogado querellante solicitaron sentencia absolutoria en las esferas penal y civil.

Cabe señalar, que la Fiscalía pidió en total condena para 16 acusados y absoluciones para cinco durante los tres días de alegatos.

La audiencia continúa en una etapa que marca el tramo final del jucio.