Anuncian plan de mejoras por más de $70 millones para el Hospital Nicolás Solano en 2026

La Chorrera, Panamá Oeste/Con una inversión que supera los 70 millones de dólares para el año 2026, las autoridades prevén iniciar los trabajos del plan de mejoras y ampliación del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con lo informado, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de planificación y contempla como primeras intervenciones el cuarto de urgencias y el área de oncología. Además, incluye mejoras en la infraestructura general, sistemas de climatización, equipamiento médico y la incorporación de nuevo personal de salud.

El director del centro hospitalario, David Rodríguez, explicó que las adecuaciones abarcarán también las salas de hospitalización, las cuales —desde la construcción del hospital hace 25 años— no contaban con climatización.

“Además del cuarto de urgencias y la sala de oncología, vamos a mejorar todo lo que es la sala de hospitalizaciones. Este proyecto incluye la climatización, mejoras integrales de estas salas, la fachada del hospital y la construcción de nuevas áreas para optimizar la atención de los usuarios”, detalló.

Usuarios piden mejoras integrales

Pacientes y familiares manifestaron su expectativa de que las obras no solo se limiten a la infraestructura, sino que también garanticen abastecimiento de insumos y una mejor atención.

Algunos ciudadanos señalaron la necesidad de modernizar áreas administrativas, baños y reforzar el trato al público. Otros expresaron preocupación por la falta de medicamentos e insumos médicos, indicando que en muchas ocasiones deben asumir costos adicionales para adquirir lo que el hospital no tiene disponible.

Hospital supera capacidad para la que fue diseñado

El Hospital Nicolás A. Solano es el principal centro hospitalario público de Panamá Oeste y atiende a más de 80 mil pacientes al año, cifra que continúa en aumento debido al crecimiento poblacional de la provincia y áreas cercanas.

Inaugurado en el año 2000, el hospital fue originalmente diseñado para atender a unas 300 mil personas. Sin embargo, actualmente la provincia de Panamá Oeste supera los 650 mil habitantes, lo que ha generado una creciente demanda de servicios de salud pública en esta instalación.

Las autoridades esperan que el plan de ampliación permita responder de manera más eficiente a esta realidad demográfica y mejorar la calidad de la atención que reciben los pacientes en la región.

Con información de Yiniva Caballero