Puerto Balboa reporta 500 movimientos exitosos y prepara llegada de portacontenedores

La compañía detalló que actualmente se desarrollan acciones clave para consolidar la transición operativa y fortalecer la eficiencia en la terminal del Pacífico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa APM Terminals Panamá informó que el proceso de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa avanza de manera positiva, tras la ejecución paralela de tareas de recepción, carga y pruebas técnicas para garantizar la continuidad de las actividades portuarias con el menor impacto posible para los usuarios y la cadena logística.

La compañía detalló que actualmente se desarrollan acciones clave para consolidar la transición operativa y fortalecer la eficiencia en la terminal del Pacífico.

Avances reportados

Capacitación del personal: Se completó el 100% de las capacitaciones a los colaboradores en el nuevo sistema operativo de la terminal, lo que permite una transición fluida en la gestión de datos y carga.

Se completó el 100% de las capacitaciones a los colaboradores en el nuevo sistema operativo de la terminal, lo que permite una transición fluida en la gestión de datos y carga. Sustitución laboral: Al cierre de la jornada se concretó el proceso de sustitución patronal del 82% de los colaboradores.

Al cierre de la jornada se concretó el proceso de sustitución patronal del 82% de los colaboradores. Carga general: El servicio se mantiene activo. Este jueves se atendió el primer buque de carga a granel seca con importación de arroz. También continúa la entrega de vehículos a sus propietarios.

El servicio se mantiene activo. Este jueves se atendió el primer buque de carga a granel seca con importación de arroz. También continúa la entrega de vehículos a sus propietarios. Carga de importación: Se realizaron pruebas en puerta con mercancía destinada al mercado local.

Se realizaron pruebas en puerta con mercancía destinada al mercado local. Carga contenerizada: Para mañana está prevista la atención del primer buque portacontenedores, luego de las pruebas efectuadas hoy en un segundo buque y los 500 movimientos exitosos realizados el miércoles.

Para mañana está prevista la atención del primer buque portacontenedores, luego de las pruebas efectuadas hoy en un segundo buque y los 500 movimientos exitosos realizados el miércoles. Conexión ferroviaria: Se despacharon tres trenes adicionales, reforzando la conectividad logística.

Se despacharon tres trenes adicionales, reforzando la conectividad logística. Recepción de contenedores: Continúa la recepción de contenedores de exportación y vacíos en su horario regular.

Continúa la recepción de contenedores de exportación y vacíos en su horario regular. Mercancía perecedera: Se mantiene el monitoreo constante de los contenedores refrigerados para proteger la carga sensible.

Se mantiene el monitoreo constante de los contenedores refrigerados para proteger la carga sensible. Inventario: Bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se completó el inventario de los activos de la terminal. Tras la evaluación, se activó la fase de diseño e implementación del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura.

La empresa reiteró que el objetivo es garantizar la estabilidad operativa del puerto y asegurar la fluidez de la cadena logística nacional e internacional.

Otras noticias: