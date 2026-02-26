Fracasa intento para citar al director de la Autoridad Marítima de Panamá a la Asamblea Nacional

La iniciativa buscaba que Roquebert respondiera un cuestionario relacionado con la concesión temporal de los puertos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato con Panama Ports Company.

Ciudad de Panamá, Panamá/La propuesta de citar al director de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, para responder sobre los términos de la concesión temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal no prosperó en la Asamblea Nacional. La votación, que se realizó en un pleno con muchas curules vacías, registró 23 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, quedando lejos de los 36 votos necesarios para aprobar la citación.

Opiniones de los diputados

Yamireliz Chong, diputada de la bancada Vamos, enfatizó la importancia de la comparecencia:

“Es un tema importante en el que esta Asamblea tiene que jugar su rol, tiene que conocer a profundidad lo que está ocurriendo porque no fuimos puestos aquí a dedo. Fuimos puestos aquí para representar a toda una ciudadanía”.

En contraste, Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas, votó en contra y expresó su desacuerdo con la iniciativa:

“Pero tú no vas a sacar a uno de los actores principales en medio de la crisis para que venga la Asamblea a decirnos lo que todos debemos saber. Ahí está en la noticia. Yo sé qué fue lo que pasó”.

Próximas comparecencias

Recientemente, la Asamblea aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para responder un cuestionario sobre los albergues que acogen a niños, niñas y adolescentes. La fecha de comparecencia aún no se ha definido, aunque la diputada Alexandra Brenes, de Vamos, indicó que la solicitud fue enviada a la junta directiva desde el 12 de febrero y aún no ha recibido confirmación de fechas.

Carles deberá responder un cuestionario de 40 preguntas, según lo aprobado por el pleno.

