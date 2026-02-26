El evento durará cinco días y reunirá a más de 220 golfistas de la región.

Panamá/El Club de Golf de Panamá será la sede de la edición 83 del Torneo Interclubes de Centroamérica y de Panamá, que se disputará del 2 al 7 de marzo en sus instalaciones.

El escenario, conocido también como 'El Cerro', albergará el certamen que la organización define como el torneo "más antiguo e importante de Centroamérica", al congregar a destacados golfistas de la región y consolidarse como una cita tradicional del calendario regional.

Te puede interesar: Panamá expondrá su talento joven en golf durante la tercera edición del Oceans Cup

La competencia reunirá a representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en un evento que destaca por su historia y continuidad en el ámbito centroamericano.

El presidente de la Junta Directiva del Club de Golf de Panamá, Álvaro Tapia, aseguró que el campo supondrá una exigente prueba para los participantes. Según explicó, se trata del recorrido más desafiante que enfrentan anualmente en el circuito del Korn Ferry Tour.

Te puede interesar: Europa League resultados| Playoffs culminan entre misiones cumplidas y caídas dolorosas

"Para ellos este es el campo más difícil que juegan en el Tour de Korn Ferry anualmente. Les encanta el reto, les encanta que el par es suficiente para poder ganar; no es una competencia de hacer birdies, es una maratón, es una prueba de resistencia, un desafío en cada hoyo. Eso es precisamente lo que nos gusta ofrecer en nuestro campo", afirmó.

Más de 220 golfistas verán acción en esta edición del torneo, que reafirma su posición como uno de los eventos emblemáticos del golf centroamericano.