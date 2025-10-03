Panamá se encamina al Campeonato Mundial Amateur de Golf Masculino por Equipos Singapur 2025

Panamá/Panamá cuenta con una delegación que emprende este viernes un viaje hacia Singapur para participar en el Campeonato Mundial Masculino Amateur de Golf por Equipos (Eisenhower Trophy), programado del 8 al 11 de octubre 2025 en el campo Tampines del Tanah Merah Country Club.

El equipo nacional, está conformado por los golfistas Omar Tejeira, Raúl Carbonell y Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes), quienes se ganaron su lugar en este torneo gracias a los puntos acumulados en el ranking nacional, lo que les dio el derecho de representar a Panamá en esta cita deportiva.

En esta edición 2025, 36 equipos masculinos de todo el mundo competirán por el Eisenhower Trophy.

El formato será de 72 hoyos stroke play: cada equipo presenta entre dos y tres jugadores, y en cada jornada se suman los mejores resultados individuales para conformar la puntuación del equipo.

El campo Tampines del Tanah Merah Country Club ha sido renovado especialmente para recibir a los mejores golfistas amateurs del planeta.

Singapur acoge por primera vez el campeonato masculino, justo después del torneo femenino (Espirito Santo Trophy), que también reunió a 36 selecciones.

“Es un gran honor estar aquí como parte de este grupo de atletas que representará a Panamá en un escenario mundial. Hemos trabajado duro en el circuito nacional y ahora llega la oportunidad de medirnos con los mejores del mundo”, expresó Miguel Ordóñez antes de partir.

Por su parte, Omar Tejeira y Raúl Carbonell destacaron la importancia de esta clasificación como un reflejo del crecimiento del golf en Panamá y del esfuerzo colectivo de la comunidad golfista del país.

Desde Pandeportes reafirmamos nuestro compromiso con el deporte en todas sus disciplinas y celebramos que Panamá diga presente en este importante campeonato internacional.

El torneo

El Eisenhower Trophy es el Campeonato Mundial Amateur por Equipos Masculino (en inglés, World Amateur Team Championship - WATC). Es organizado por la International Golf Federation (IGF) y representa el mayor evento internacional para golfistas amateurs masculinos por equipos.

Origen

Fundado en: 1958

1958 Nombrado en honor a: Dwight D. Eisenhower , presidente de EE.UU. y gran aficionado al golf.

, presidente de EE.UU. y gran aficionado al golf. Primera edición: Se celebró en St Andrews, Escocia, con la participación de 29 equipos.

Formato

Equipos nacionales de 3 o 4 jugadores amateurs .

. Se juega a 72 hoyos stroke play (juego por golpes) durante 4 días.

(juego por golpes) durante 4 días. Cada día se cuentan los dos mejores scores del equipo .

. El equipo con el puntaje acumulado más bajo gana el trofeo.

Frecuencia y sede

Se celebra cada dos años , alternándose con la versión femenina ( Espíritu Santo Trophy ).

, alternándose con la versión femenina ( ). Las sedes cambian en cada edición, promoviendo la rotación global del golf amateur.

Nota de prensa Pandeportes

