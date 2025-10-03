Panamá se encamina al Campeonato Mundial Amateur de Golf Masculino por Equipos Singapur 2025

Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, forma parte de la delegación panameña

Integrantes de la delegación masculina de golf de Panamá
Integrantes de la delegación masculina de golf de Panamá / Pandeportes

Panamá/Panamá cuenta con una delegación que emprende este viernes un viaje hacia Singapur para participar en el Campeonato Mundial Masculino Amateur de Golf por Equipos (Eisenhower Trophy), programado del 8 al 11 de octubre 2025 en el campo Tampines del Tanah Merah Country Club.

El equipo nacional, está conformado por los golfistas Omar Tejeira, Raúl Carbonell y Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes), quienes se ganaron su lugar en este torneo gracias a los puntos acumulados en el ranking nacional, lo que les dio el derecho de representar a Panamá en esta cita deportiva.

En esta edición 2025, 36 equipos masculinos de todo el mundo competirán por el Eisenhower Trophy.

El formato será de 72 hoyos stroke play: cada equipo presenta entre dos y tres jugadores, y en cada jornada se suman los mejores resultados individuales para conformar la puntuación del equipo.

El campo Tampines del Tanah Merah Country Club ha sido renovado especialmente para recibir a los mejores golfistas amateurs del planeta.

Singapur acoge por primera vez el campeonato masculino, justo después del torneo femenino (Espirito Santo Trophy), que también reunió a 36 selecciones.

“Es un gran honor estar aquí como parte de este grupo de atletas que representará a Panamá en un escenario mundial. Hemos trabajado duro en el circuito nacional y ahora llega la oportunidad de medirnos con los mejores del mundo”, expresó Miguel Ordóñez antes de partir.

Por su parte, Omar Tejeira y Raúl Carbonell destacaron la importancia de esta clasificación como un reflejo del crecimiento del golf en Panamá y del esfuerzo colectivo de la comunidad golfista del país.

Desde Pandeportes reafirmamos nuestro compromiso con el deporte en todas sus disciplinas y celebramos que Panamá diga presente en este importante campeonato internacional.

El torneo

El Eisenhower Trophy es el Campeonato Mundial Amateur por Equipos Masculino (en inglés, World Amateur Team Championship - WATC). Es organizado por la International Golf Federation (IGF) y representa el mayor evento internacional para golfistas amateurs masculinos por equipos.

Origen

  • Fundado en: 1958
  • Nombrado en honor a: Dwight D. Eisenhower, presidente de EE.UU. y gran aficionado al golf.
  • Primera edición: Se celebró en St Andrews, Escocia, con la participación de 29 equipos.

Formato

  • Equipos nacionales de 3 o 4 jugadores amateurs.
  • Se juega a 72 hoyos stroke play (juego por golpes) durante 4 días.
  • Cada día se cuentan los dos mejores scores del equipo.
  • El equipo con el puntaje acumulado más bajo gana el trofeo.

Frecuencia y sede

  • Se celebra cada dos años, alternándose con la versión femenina (Espíritu Santo Trophy).
  • Las sedes cambian en cada edición, promoviendo la rotación global del golf amateur.

