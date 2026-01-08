Ifarhu abre el Concurso General de Becas 2026 con más de $50 millones

Tras un año sin premiar la excelencia educativa, debido a la falta de fondos para el otorgamiento de becas, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la apertura del Concurso General de Becas 2026, que se desarrollará bajo un nuevo reglamento.

El director de la entidad, Carlos Godoy, confirmó que las inscripciones estarán abiertas desde este lunes 12 hasta el 23 de enero, a través de la página web del Ifarhu. Recomendó a los interesados ingresar después de las 9:00 a.m. del lunes, con el fin de evitar inconvenientes con el soporte técnico.

En esta convocatoria podrán participar estudiantes de primaria, premedia y media, tanto de escuelas oficiales como particulares, así como universitarios de centros oficiales.

Para el concurso se ha destinado un presupuesto superior a los 50 millones de dólares. Además, en las áreas de difícil acceso, el trámite se realizará de forma presencial mediante formularios, como se ha hecho tradicionalmente.

Godoy adelantó que, de manera posterior, el Ifarhu realizará la convocatoria de becas socioeconómicas y de discapacidad.

En cuanto a los requisitos académicos, el promedio mínimo para estudiantes de primaria, premedia y media será de 4.5, mientras que para los universitarios será de 2.0, además de cumplir con criterios socioeconómicos.

Buscamos que, en el nivel universitario, las becas se otorguen prioritariamente a las carreras que demanda el país, lo que también determinará la cantidad de beneficiarios”, explicó el director.

Entre las carreras prioritarias se encuentran aquellas vinculadas a ciencia, tecnología, ambiente, ingeniería e innovación.

La institución estima que más de 400 mil jóvenes participen en este concurso.

El proceso de selección será automático, basado en instrumentos científicos y criterios previamente definidos, lo que permitirá realizar una evaluación objetiva. Una vez finalizado el proceso, se anunciará a los beneficiarios.

El Ifarhu reiteró la importancia de que el acudiente o estudiante conserve el código de inscripción asignado durante el registro en línea. En caso de resultar preseleccionados, los estudiantes deberán estar atentos a la entrega de documentación física, cuyas fechas serán anunciadas oportunamente por la institución, para la adjudicación final de las becas.