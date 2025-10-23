Panamá expondrá su talento joven en golf durante la tercera edición del Oceans Cup

Dos equipos se enfrentarán en este torneo que se jugará bajo las modalidades de "Best Ball" y "Mexican Best Ball".

Panamá/El golf juvenil panameño se prepara para una emocionante batalla, este sábado 25 de octubre cuando arranque la tercera edición de la Oceans Cup, el prestigioso torneo por equipos que reúne a jóvenes promesas en el Club de Golf de Panamá.

Inspirado en el formato de la histórica Ryder Cup, este torneo, avalado por la Asociación de Golf de Panamá, enfrenta a los mejores golfistas del ranking nacional del Junior Tour, entre 10 y 18 años, divididos en dos potentes escuadras: el Equipo Pacífico y el Equipo Atlántico.

La competencia no solo pondrá a prueba el talento individual de cada jugador, sino también la guerra de estrategias que librarán sus experimentados capitanes para alzarse con la codiciada Copa.

La realización de esta tercera versión es un testimonio del gran esfuerzo y dedicación de sus organizadores por consolidar la Oceans Cup como el evento juvenil de mayor prestigio en el calendario golfístico del país. Desde su concepción, el torneo busca fomentar el espíritu de equipo, la sana competencia y el desarrollo del alto rendimiento en los jóvenes atletas.

La batalla por la copa se desarrollará a lo largo de dos intensos días y 36 hoyos, con un formato diseñado para maximizar la tensión y el despliegue estratégico: Este sábado por la mañana (9 hoyos) en la modalidad "Best Ball” y por la tarde (9 hoyos) en el formato "Mexican Best Ball". Por su parte, el domingo 26 de octubre (18 hoyos) en "Match Play"; al final, cada punto es crucial.

Para este sábado se dieron a conocer los primeros partidos.

Match 1: Ricardo Quintero y Aurelio Gómez se enfrentan a Carlos Robleto y José Miguel Rios.

El Equipo Pacífico tiene como capitán a Mike Norman y como co-capitán a Mike Dunne; y el Equipo Atlántico tiene a Floro Castellanos como capitán y Jean Louis Ducruet como co-capitán.

Beneficios

La práctica del golf en los jóvenes ofrece una amplia variedad de beneficios, tanto físicos como mentales, sociales y educativos.

Beneficios físicos

Mejora la coordinación y el equilibrio: el golf requiere precisión en los movimientos, lo que desarrolla la coordinación ojo-mano y el control corporal. Promueve la actividad al aire libre: al practicarse en campos extensos, fomenta el contacto con la naturaleza y reduce el sedentarismo. Desarrolla fuerza y flexibilidad: el swing implica la activación de músculos del tronco, brazos y piernas, mejorando la fuerza y la movilidad. Favorece la resistencia cardiovascular: caminar varios kilómetros durante una partida contribuye a la salud del corazón.

Beneficios mentales

Fomenta la concentración y la paciencia: el golf exige atención constante y control emocional en cada golpe. Desarrolla la toma de decisiones: los jugadores deben analizar distancias, condiciones del terreno y estrategias. Reduce el estrés y la ansiedad: el entorno tranquilo y la naturaleza ayudan a mejorar el bienestar mental. Estimula la autodisciplina y la perseverancia: los progresos en golf se logran con práctica constante y esfuerzo personal.

Beneficios sociales

Promueve el respeto y la cortesía: el golf tiene un fuerte componente ético y de respeto hacia los demás jugadores y las normas. Facilita la socialización: se practican valores como el compañerismo, la empatía y la honestidad. Fomenta la competencia sana: enseña a ganar con humildad y a aceptar la derrota con madurez.

Beneficios educativos y de desarrollo personal

Refuerza valores positivos: honestidad, responsabilidad, esfuerzo y autocontrol. Favorece la autonomía: el joven aprende a gestionar su propio progreso y a establecer metas personales. Abre oportunidades académicas y profesionales: en algunos países, el golf puede ayudar a obtener becas universitarias o desarrollar carreras en el ámbito deportivo.

