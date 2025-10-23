Oscar Terán| El piloto panameño dará el salto a la categoría TCR

El experimentado competidor tiene la oportunidad de competir en la última fecha de la temporada en esa división.

Panamá/El piloto profesional Óscar Terán debutará el próximo domingo en la mundialmente reconocida categoría TCR, a bordo de un Hyundai Elantra N del equipo Autódromo Panamá.

"Hace poco, con el equipo de Enrique Thompson, llegamos a un acuerdo para correr la última fecha del TCR. Probaremos el auto el viernes de carrera", expresó Terán.

¿Tienes alguna referencia de este potente auto?

"No lo conozco. El viernes lo conoceré, al igual que el trazado", agregó.

Será un nuevo reto para el experimentado piloto profesional, quien tendrá la oportunidad de conocer a fondo el potencial de este vehículo y realizar las primeras pruebas.

"La idea es conocer el auto y aprovechar el día para adaptarme al carro y al manejo de estos vehículos. Sentarme, ajustar el asiento, etcétera, con calma", indicó.

Terán competirá contra grandes figuras como los pilotos costarricenses Danny Formal (Audi RS3) y Milo Valverde (Hyundai Elantra N), además de Sebastián Ng , Luis Ramírez(Hyundai Elantra N), Mario Bárcenas(Cupra León) y Carlos Rubén Herrera( Hyundai Elantra ), entre otros.

Una categoría con sello mundial

La prestigiosa serie TCR, un nuevo concepto del automovilismo a nivel global, comenzó a correrse este año en Panamá, con un campeonato que consta de cuatro fechas.

El torneo ha experimentado un rápido crecimiento en pilotos y equipos, pasando de seis autos a catorce vehículos, incluyendo la participación de corredores de Costa Rica, Puerto Rico, Perú y Venezuela.

El costarricense Emilio Valverde, al volante de un Hyundai Elantra N TCR, encabeza actualmente la tabla de posiciones.

TCR

La categoría TCR (Touring Car Racing) es una clase de automovilismo enfocada en turismos de producción modificados, es decir, autos basados en modelos de calle, pero adaptados para competir en pista. Su filosofía principal es mantener los costos bajos y promover la paridad entre marcas, de modo que el piloto y el equipo tengan más peso que el presupuesto o la tecnología.

Concepto general

TCR fue creada en 2015 por Marcello Lotti , el mismo impulsor del antiguo campeonato WTCC (World Touring Car Championship).

fue creada en por , el mismo impulsor del antiguo campeonato WTCC (World Touring Car Championship). Está pensada como una categoría global: existen campeonatos nacionales, regionales y mundiales que usan el mismo reglamento técnico (por ejemplo, TCR Europe, TCR South America, TCR Italy, TCR World Tour, etc.).

Características técnicas

Motor: 4 cilindros, 2.0 litros turbo , con alrededor de 350 hp .

4 cilindros, , con alrededor de . Tracción: delantera (FWD).

delantera (FWD). Transmisión: caja secuencial de 6 velocidades.

caja secuencial de 6 velocidades. Peso mínimo: alrededor de 1,250 kg (varía según el modelo y balance de rendimiento).

alrededor de (varía según el modelo y balance de rendimiento). Modificaciones permitidas: suspensión, frenos, seguridad y aerodinámica, pero el chasis y el motor deben derivar del auto de serie.

Balance de rendimiento (BoP)

Para mantener la competitividad, la organización aplica un BoP (Balance of Performance) que ajusta peso, altura o potencia según el rendimiento de cada modelo.

que ajusta peso, altura o potencia según el rendimiento de cada modelo. Esto permite que compitan en igualdad de condiciones marcas como Honda, Hyundai, Audi, Cupra, Peugeot, Lynk & Co, Alfa Romeo, Toyota, entre otras.

Ventajas del formato

Bajo costo comparado con categorías superiores (como GT o DTM).

Posibilidad de correr el mismo auto en distintos campeonatos del mundo.

Carreras muy igualadas, con mucho contacto y acción en pista.

