¡Aquí se define todo! Autódromo de Panamá listo para el desenlace de la Carrera Internacional

Uno de los eventos importantes del calendario de competencias del automovilismo en el territorio panameño, está a punto de llegar a su fin.

Panamá/El Autódromo de Panamá se prepara para el gran desenlace de la temporada con la Carrera Internacional denominada "Aquí se Define Todo", el próximo domingo 26 de octubre, evento decisivo, que rendirá tributo a la leyenda del automovilismo Rodrigo Terán y coronará a los campeones en un ambiente de fiesta y velocidad sin igual.

Los detalles de esta carrera se dieron a conocer en una conferencia de prensa en la que participaron Alessandro Garrido, representante del Autódromo de Panamá; George Hazbun, director de la categoría TCR Panamá, Luis Delgado, director de medios de pago de Scotiabank, organizador y patrocinador oficial del evento y Óscar Terán, piloto panameño que debutará en la categoría TCR Panamá con el equipo AP Racing, al mando del Hyundai N TCR.

En representación de los pilotos, Óscar Terán, quien este fin de semana debuta en TCR Panamá con el equipo AP Racing habló sobre su debut en esta tan importante categoría contra nombres fuertes como Milo Valverde y Carlos Rubén Herrera, pilotos con los que ya ha tenido duelos antes.

Te puede interesar: Autódromo Panamá vibra con las competencias de Street Legal y Superbike

El Autódromo de Panamá quiere agradecer a los miles de fanáticos que han asistido a los eventos y que convirtieron esta temporada 2025 en un éxito rotundo. Su pasión constante consolida a esa instalación en el referente indiscutible del deporte a motor y el epicentro de la velocidad en Centroamérica.

Para esta fecha tan especial, se le rinde honores a Rodrigo Terán, sin dudas una leyenda y uno de los máximos exponentes del automovilismo nacional cuyo nombre quedó grabado en la historia por su talento, valentía y visión pionera, abriendo el camino para el automovilismo panameño y dejando un legado que perdurará por siempre.

La pista vibrará con la máxima intensidad y en su honor, pues se espera la participación de pilotos de toda la región para correr en una pista diseñada con los más altos estándares de seguridad, que ofrece un entretenimiento emocionante y seguro para toda la familia.

Te puede interesar: Copa América de Béisbol 2025| Panamá inicia su preparación para el torneo continental

Entre los pilotos nacionales que buscarán defender el liderato en casa, destacan figuras de gran calibre como el legendario Solly Betesh, el veloz Sebastián Ng, y los talentosos hermanos Chocrón. Estos ídolos locales se enfrentarán a las estrellas internacionales, durante una competencia que promete ser intensa hasta la última vuelta.

Las puertas al público se abrirán a las 8:00 a.m., dando oportunidad al Pit Party y exhibiciones de autos clásicos.

Las carreras comenzarán a las 10:30 a.m. con el primer heat, de dos, de las categorías Super Turismo 3-4 y Gran Turismo C; TCR Panamá, Gran Turismo A-A1-B y Super Turismo 1-2.

El evento contará con un ambiente festivo diseñado para todos: desde la adrenalina en la pista hasta las amenidades del complejo, incluyendo una variada oferta gastronómica. Autódromo de Panamá tiene preparada una sorpresa con artistas invitados para la clausura, asegurando un cierre espectacular al estilo de una verdadera Race Party para las familias.

Los boletos están disponibles en diferentes modalidades: Curva 6, Curva 15, Paquetes Familiares y el portal oficial del Autódromo de Panamá.

Nota de prensa