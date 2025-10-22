Champions League resultados: Real Madrid y Bayern mantienen pleno, Liverpool reacciona con goleada

Thibaut Courtois por el Real Madrid y Michele Di Gregorio por la Juventus, con intervenciones muy destacadas evitaron un marcador mucho más abultado.

París, Francia/El Real Madrid, que derrotó 1-0 a la Juventus en el choque estelar del miércoles, y el Bayern de Múnich, que goleó 4-0 al Brujas, mantuvieron su pleno de victorias en esta Champions League, donde el Liverpool reaccionó con una goleada 1-5 en Fráncfort.

Ese triunfo permite a las Reds cortar una mala racha de cuatro partidos seguidos perdiendo, teniendo en cuenta todas las competiciones, y sumar 6 unidades en la Champions, a tres puntos no solo de Real Madrid y Bayern sino también de los otros tres equipos que el martes sellaron su tercera victoria: París Saint-Germain, Inter de Milán y Arsenal.

PSG y Bayern ocupan los dos primeros puestos por una mayor diferencia de goles (+10) y entre ellos los franceses son líderes por haber marcado un gol más que los alemanes (13 contra 12).

Calentando el Clásico -

A cuatro días del esperado Clásico de la Liga española contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid salió victorioso en ese mismo escenario en su delicado pulso ante la Juventus (1-0).

Decidió un tanto del inglés Jude Bellingham en el minuto 57, aprovechando un rechace después de un envío de su compañero brasileño Vinicius Jr al poste.

Más allá del único goleador de la noche, los protagonistas de la velada fueron los arqueros, Thibaut Courtois en los locales y Michele Di Gregorio en los visitantes, que con intervenciones muy destacadas evitaron un marcador mucho más abultado.

El otro equipo en liza este miércoles que selló un tercer triunfo en otros tantos partidos fue el Bayern, con un tranquilo 4-0 en casa ante el Brujas, en su caso con tantos del joven alemán de 17 años Lennart Karl (5'), del imprescindible artillero inglés Harry Kane (14'), del colombiano Luis Díaz (34') y del senegalés Nicolas Jackson (79').

Apagando el incendio -

Con una lluvia de goles, paralela a la meteorológica, el Liverpool apagó el incendio provocado por una mala racha de cuatro derrotas seguidas con el triunfo 1-5 en el terreno del Eintracht Fráncfort.

Tres de esos reveses fueron en Premier League y uno de ellos en Champions, el sufrido ante el Galatasaray (1-0) en la segunda fecha, por lo que el Liverpool suma ahora 6 puntos y pudo mantenerse a tres unidades de la cabeza de la tabla.

El Eintracht se adelantó en el 26 por medio del danés Rasmus Nissen Kristensen, pero los Reds reaccionaron con una furia insospechada para terminar goleando con los tantos de los franceses Hugo Ekitiké (34') e Ibrahima Konaté (44'), de los neerlandeses Virgil Van Dijk (39') y Cody Gakpo (65') y del húngaro Dominik Szoboszlai (70').

También con 6 puntos de 9 posibles queda otro grande inglés, el Chelsea, que este miércoles goleó 5-1 al histórico Ajax, que es colista con tres derrotas y cero puntos.

Fue un triunfo con protagonismo sudamericano por los tantos para los Blues del ecuatoriano Moisés Caicedo, el argentino Enzo Fernández y el brasileño Estevao. En los dos últimos casos, desde el punto de penal.

Remontada en Lisboa -

En Lisboa, el Sporting dio la vuelta al marcador en la segunda mitad para terminar ganando 2-1 al Marsella.

Decidió un tanto en el 86 del brasileño Alisson Santos, después de que su compañero mozambiqueño Geny Catamo (69') igualara el tanto inicial del también brasileño Paixao para los franceses (14').

El campeón de Portugal suma así 6 puntos y queda en la mitad tabla del grupo único de 36 equipos, igual que el Galatasaray, que también suma 6 unidades tras ganar 3-1 al Bodo/Glimt noruego, en un partido destacado del nigeriano Victor Osimhen, autor de un doblete.

También marcó dos Gorka Guruzeta en la victoria del Athletic Club en San Mamés ante el Qarabag (3-1).

Con empates a cero terminaron los otros dos partidos del día: Atalanta-Slavia de Praga y Mónaco-Tottenham.